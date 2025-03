Siguen los bloqueos en Sabanagrande con los que exigen desmonte del peaje

Imagen de referencia. Manifestantes exigen la liquidación del contrato con la concesión Autopistas del Caribe y rechazan la instalación de nuevos peajes. Foto: Alcaldía de Sabanagrande

Se completan dos días de bloqueos en la vía Oriental, a la altura de Sabanagrande, en Atlántico, donde miembros del comité No más peaje sostienen manifestaciones exigiendo la “tarifa cero” a la Concesión Autopistas del Caribe, para determinados vehículos.

Los manifestantes se tomaron el corredor que conecta a Barranquilla con el centro del Atlántico, exigiendo a la concesión el no cobro a los vehículos tipo 1, como, aseguran, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha acordado en otros peajes de la región como el de Turbaco, así como aseguran que no se han cumplido los compromisos y no se han hecho obras de mejoramiento sobre la vía.

“Estamos demostrando que no podemos pasar 35 años esperando que la concesión consiga el cierre financiero. Es imposible y pasa los límites de cualquier ordenamiento legal”, dijo Rubén Llanos, presidente del Comité No Más Peaje, con respecto a la liquidación del contrato con la Concesión Autopistas del Caribe.

En respuesta, Ernesto Carvajal, representante legal de la empresa, aseguró que los señalamientos no son ciertos y, en cambio, con los bloqueos se está impidiendo el recaudo, lo que ocasiona afectaciones. “No se están proponiendo soluciones. El llamado es que se sienten a la mesa y hagan solicitudes de una tarifa diferencial razonable para los usuarios frecuentes”.

Sumado a eso, aseguró que las afirmaciones de los manifestantes no tienen fundamento y la disolución del contrato puede tener afectaciones para el desarrollo vial en el sector. “No puede ser una tarifa cero. No existen tarifas cero en el país. Pues las demandas tienen que ser pensadas. No puede ser solo liquidar un contrato, tarifa cero y peaje que desaparezca. Hablar contra una muralla es imposible”, dijo.

Cabe recordar que este proyecto de Autopistas del Caribe se firmó hace más de tres años y su objetivo principal era mejorar la conectividad tanto en Atlántico como en Bolívar; sin embargo, la instalación de peajes ha sido mal recibida en sectores como Turbaco, en Bolívar, y en Sabanagrande y Galapa, en Atlántico, donde se ha promovido su desmonte.