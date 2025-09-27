Tragedia en El Boliche evidencia un problema que requiere atención

Las autoridades realizaron operativos en el mercado de Barranquilla y las zonas donde se conoce que se produce el cococho, el licor que causó la intoxicación Foto: El Heraldo

En la madrugada del pasado martes 23 de septiembre comenzó una de las mayores tragedias por intoxicación masiva que se ha presentado recientemente en el país. Fue en El Boliche, una especie de mercado de pulgas en el que se venden repuestos para vehículos, mercancía usada y hasta comida, que está en el centro de Barranquilla. Específicamente fue en un puesto en el que se comercializaba un licor artesanal llamado cococho, que haría Nicolás Manuel Medrano, de 70 años, que esa madrugada comenzó a presentar convulsiones, por lo que fue trasladado...