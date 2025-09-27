Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Barranquilla
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tragedia en El Boliche evidencia un problema que requiere atención

Una intoxicación masiva, que se comenzó a registrar desde el pasado lunes, deja 11 personas muertas, la mayoría de las cuales eran habitantes de calle. El desencadenante fue un licor artesanal, popular y de bajo precio, sobre el que ya se había alertado de sus riesgos.

Redacción Colombia
27 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Las autoridades realizaron operativos en el mercado de Barranquilla y las zonas donde se conoce que se produce el cococho, el licor que causó la intoxicación
Las autoridades realizaron operativos en el mercado de Barranquilla y las zonas donde se conoce que se produce el cococho, el licor que causó la intoxicación
Foto: El Heraldo

En la madrugada del pasado martes 23 de septiembre comenzó una de las mayores tragedias por intoxicación masiva que se ha presentado recientemente en el país. Fue en El Boliche, una especie de mercado de pulgas en el que se venden repuestos para vehículos, mercancía usada y hasta comida, que está en el centro de Barranquilla. Específicamente fue en un puesto en el que se comercializaba un licor artesanal llamado cococho, que haría Nicolás Manuel Medrano, de 70 años, que esa madrugada comenzó a presentar convulsiones, por lo que fue trasladado...

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

intoxicación

cococho

licor

Barranquilla

habitantes de calle

metanol

muertos

El Boliche

mercado de Barranquilla

Nuevo Hospital de Barranquilla

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.