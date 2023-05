Video: hombre golpeó a funcionario de Avianca en aeropuerto de Barranquilla

En los últimos meses, han venido en aumento los casos de agresiones al personal de diferentes aerolíneas por parte de algunos usuarios en el país. Foto: Instagram

El caso, denunciado por una mujer en Twitter, se convirtió en tendencia al evidenciar a un hombre, presuntamente en estado de embriaguez, agrediendo a los funcionarios del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y generando indignación en redes sociales así como también la respuesta por parte de la aerolínea implicada.

Los hechos registrados la ciudad de Barranquilla, explican que el hombre habría logrado ingresar a un vuelo de la aerolínea Avianca con la intención de viajar desde la capital del Atlántico hacia Bogotá pero los trabajadores de la empresa evitaron el abordaje de este y, por consiguiente, el usuario tomó la decisión de insultar y golpear a uno de los funcionarios.

“Hagamos famoso a este patán que se subió totalmente borracho a un vuelo de Avianca en Barranquilla hacia Bogotá. Les tocó pedir ayuda a la Policía para que desbordara por su mal comportamiento y ahí insultó y agredió físicamente a una oficial mujer y a los empleados del counter”, fue el trino que acompañó el video que posteó la mujer en la red social Twitter.

Hagamos famoso a este patán que se subió totalmente borracho a un vuelo de @Avianca en Barranquilla hacia Bogotá. Les tocó pedir ayuda a la Policía para que desabordara por su mal comportamiento y ahí insultó y agredió físicamente a una oficial mujer y a los empleados del counter pic.twitter.com/XkJRqT96pi — Daniela Hurtado (@danyhurtado99) May 11, 2023

Respuesta de Avianca a agresión de usuario en Barranquilla

Como consecuencia de la situación, Avianca aseguró que actos como los protagonizados por el hombre no hacen parte del cambio que busca la aerolínea. “¡Decimos NO a comportamientos que afecten a nuestro equipo, operación y viajeros! Seguimos trabajando para promover la comunicación y respeto, pues no toleramos actos como los sucedidos en los últimos días. Todos somos parte del cambio y damos La mano para dar la mano”, fue el trino publicado desde la cuenta de Twitter de Avianca.

Se conoció de manera oficial que las autoridades arrestaron al individuo, cuya identidad no fue revelada por la aerolínea.

