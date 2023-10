Biden en Israel, debate sobre Presupuesto General y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Para empezar el día bien informado, les contamos los hechos que serán noticia en el transcurso del día.

🔴 Biden en Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Israel, en un momento de tensión agravada tras la muerte de más de 500 palestinos el martes en un ataque contra un hospital en la ciudad de Gaza, del que Israel y las milicias islamistas de la Franja se acusan mutuamente.

🔴 Bombardeo en Gaza

Una oleada de indignación recorre el mundo árabe tras el bombardeo de un hospital en Gaza que causó la muerte de al menos 500 personas, una “masacre deliberada” de la que responsabililizan a Israel y que ha provocado, por el momento, la cancelación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Jordania.

🔴 Citan a Leyva a debate de control político por trinos sobre Israel

Después de sus intervenciones en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Palestina y de sugerirle al embajador israelí irse de Colombia, el canciller Álvaro Leyva será citado a debate de control político en el Congreso. La Comisión Segunda de la Cámara aprobó la proposición presentada por la representante conservadora Juana Carolina Londoño, quien sostuvo que la postura del Gobierno frente a la crisis en Oriente Medio y los pronunciamientos contra Israel no han sido prudentes. “Las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y complejo, teniendo presentes las coyunturas económicas para nuestro país”, indicó.

🔴 Acusarán a implicados en fuga de Aida Merlano

Este jueves se espera que la Fiscalía acuse formalmente los hermanos Juhass Pineda Matallana y su hermana Jelissa Kerly Pineda por estar involucrados en la fuga de la excongresista Aida Merlano, quien se fugó de las autoridades desde un consultorio odontológico en octubre de 2019.

🔴 Inician los últimos debates del Presupuesto General 2024 en el Congreso

Este miércoles 18 de octubre se realizarán los dos debates restantes para la aprobación del presupuesto General de la Nación para 2024. Esto a dos días de que se venza el plazo para tramitar el proyecto de ley, que es hasta el 20 de octubre. Ya se conoció la ponencia que será discutida en las plenarias del Senado, a las 9:00 a. m., y de la Cámara de Representantes, a las 8:00 a. m.Estas son las claves del documento que llega con algunos cambios:

Presupuesto General 2024: claves del documento

El monto se mantiene en $502,6 billones, distribuidos así:

🔴 Oposición convoca marchas en la capital en contra del Gobierno de Gustavo Petro

Este miércoles 18 de octubre, líderes de la oposición convocaron marchas en protesta al Gobierno Nacional. En la capital, la movilización comenzará a las 11:00 a.m. en el Parque Nacional, sitio de donde partirán los asistentes, rumbo a la Plaza de Bolívar. Al encuentro también se unirán veteranos del ejército y reservistas.

🔴 Costo de la transición energética se revelará antes de que finalice el año

Ante las dudas de los entes de control frente a la apuesta de la transición energética que propone el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a revelar los costos de dicha medida antes de que finalice el 2023. El anuncio fue realizado durante una reunión convocada por la Contraloría y la Procuraduría en la que se le pidió a la cartera de Minas aclarar cómo se dará dicha transición energética, cuánto costará, cuál será la matriz de reemplazo fiscal y, en general, si este proceso se está adelantado de manera responsable. Frente a esto, el ministro de dicha cartera, Omar Andrés Camacho, respondió que estos costos se están calculando y se darán a conocer en los próximos dos meses.

La hoja de ruta de la transición energética en el país ha sido una deuda del Gobierno Petro desde su anuncio durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), en la que se anunció que Colombia empezaría a construir la agenda para este plan. Con este anunció se avanza para conocer la bases con las que cuenta el Gobierno Nacional para hacer realidad su apuesta de una transición energética justa.

🔴 Gran jurado decidirá sobre nuevos cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

Un gran jurado decidirá si el actor Alec Baldwin debe enfrentar nuevos cargos por la muerte a tiros de una directora de fotografía en un set de filmación, informó el martes la fiscalía estadounidense. Baldwin sostenía un arma Colt .45 durante los ensayos de la película de bajo presupuesto sobre vaqueros “Rust”, que se grababa en Nuevo México, cuando se disparó, lo que causó la muerte a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en octubre de 2021.

Los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin, actor y productor de la película, fueron retirados en abril de este año, debido a lo que los fiscales citaron como “nuevos hechos” que exigían “más investigación y análisis forense”, pero la indagación sobre el incidente seguía activa.

”Después de una extensa investigación en los últimos meses, han salido a la luz hechos adicionales que creemos demuestran que el señor Baldwin tiene culpabilidad penal en la muerte de Halyna Hutchins y los disparos contra Joel Souza”, dijeron ayer martes 17 de octubre los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis.