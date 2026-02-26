Bucaramanga reactivará la restricción de movilidad nocturna para motos los fines de semana

Imagen de referencia. La primera restricción nocturna para motos en Bucaramanga fue anulada por falta de justificación suficiente. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga prepara una nueva resolución para prohibir la circulación de motocicletas en horario nocturno, luego de que este martes 24 de febrero el Tribunal Administrativo de Santander confirmara en segunda instancia la nulidad de la resolución que sostenía la restricción que se aplica desde el año pasado.

Según el director de Tránsito, Jahir Manrique, la nueva reglamentación estará lista y socializada en menos de un mes. Esta vez, la restricción no aplicará todos los días: solo regirá de jueves a domingo, festivos incluidos, en el horario de medianoche a 4:00 de la mañana hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El año 2025 en comparación con el año 2024 tenemos diez muertes menos; así fuera una sola, eso es un logro grandísimo. Estamos protegiendo la vida de los bumangueses: cerramos con un 20% menos de accidentes y un 17% menos de lesionados”, explicó Manrique, quien justificó la reimplementación de la medida en los resultados positivos que dejó su aplicación anterior.

La demanda fue impulsada por John Faber Guerrero, representante de la veeduría ciudadana Horus, quien argumentó que la prohibición desconocía el derecho a la libre locomoción de miles de motociclistas en la ciudad.

El Tribunal respaldó este argumento y advirtió que restringir derechos fundamentales exige criterios rigurosos: no basta con definir un horario si la norma no especifica hasta cuándo estará vigente, pues esta omisión abre la puerta a restricciones indefinidas. Por esta razón, la nueva resolución fijará el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite de la restricción.

Manrique precisó que, mientras el equipo jurídico ajusta la nueva resolución, la restricción quedará suspendida, por lo que no se impondrán comparendos ni se realizarán operativos durante ese período.