Cali, bajo presión: las tensiones en seguridad que preocupan en la ciudad

“Cali es la única ciudad, comparada con Bogotá y Medellín, que teniendo características similares de criminalidad, lleva 30 años marcando alrededor de mil homicidios por año”, señaló Miguel Yusti, asesor de Seguridad de la Gobernación del Valle. Lo dice por el balance de la ciudad al cierre de 2025, en el que el Observatorio de Seguridad del Distrito reportó 1.061 homicidios, mientras que Medicina Legal registró 1.160.

Detrás de las cifras hay varios hechos que marcaron la ciudad. Entre julio y agosto, Cali vivió una de las oleadas de...