Publicidad

Home

Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cali, bajo presión: las tensiones en seguridad que preocupan en la ciudad

Con un registro de más de mil asesinatos en 2025, la ciudad busca apostarle a una estrategia que le permita reducir las tasas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Itzel Martínez
03 de marzo de 2026 - 02:30 a. m.
Sectores urbanos y corredores rurales estratégicos concentran hoy las principales disputas estructurales criminales, la violencia responde a reacomodos y presiones institucionales.
Sectores urbanos y corredores rurales estratégicos concentran hoy las principales disputas estructurales criminales, la violencia responde a reacomodos y presiones institucionales.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

“Cali es la única ciudad, comparada con Bogotá y Medellín, que teniendo características similares de criminalidad, lleva 30 años marcando alrededor de mil homicidios por año”, señaló Miguel Yusti, asesor de Seguridad de la Gobernación del Valle. Lo dice por el balance de la ciudad al cierre de 2025, en el que el Observatorio de Seguridad del Distrito reportó 1.061 homicidios, mientras que Medicina Legal registró 1.160.

Detrás de las cifras hay varios hechos que marcaron la ciudad. Entre julio y agosto, Cali vivió una de las oleadas de...

Por Itzel Martínez

Temas recomendados:

Cali

Seguridad

Homicidios

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.