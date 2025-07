Agente de tránsito cayó con su moto en hueco de una obra en Cali

El agente fue atendido en la Clínica Imbanaco tras el accidente, sin fracturas aparentes. Foto: Archivo particular

Un agente de tránsito de Cali sufrió un accidente el lunes 14 de julio al caer en un hueco cuando se movilizaba en su motocicleta. El hecho ocurrió mientras el funcionario cumplía labores de patrullaje en la zona.

Según la secretaria de movilidad, el hueco sería parte de una obra que, al parecer, no tenía la señalización adecuada. La dependencia informó que ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Un agente de tránsito sufrió un accidente este lunes al caer en un hueco de gran tamaño ubicado en la carrera 8 con calle 32, en Cali. El funcionario se movilizaba en motocicleta cuando terminó atrapado… pic.twitter.com/QD8P7trrNp — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) July 14, 2025

“Desde la Secretaría de Movilidad lamentamos profundamente el accidente que sufrió uno de nuestros agentes de tránsito mientras cumplía su labor... lo primero que queremos dejar claro es que él no está solo. Está recibiendo atención médica, acompañamiento institucional y todo nuestro respaldo”, señaló la entidad en un comunicado.

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, indicó que el hueco podría corresponder a una intervención de acueducto de Emcali. Sobre la señalización, explicó que se están revisando los registros. “Queremos aclarar qué otros factores pudieron incidir en ese siniestro”, añadió.

El agente fue trasladado a la Clínica Imbanaco, en el sur de Cali. Aunque no han entregado un parte médico oficial, anunciaron que no sufrió fracturas y su estado de salud no es grave.

Las autoridades ordenaron verificar los protocolos de seguridad del contratista responsable. Y la Secretaría de Movilidad aseguró que informará cualquier novedad sobre el caso.