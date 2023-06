Alcalde Jorge Iván Ospina exige código de vestir para ir al Bulevar del Río Cali

El Bulevar del Río, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cali Foto: Alcaldía de Cali

Ubicado a orillas del río Cali, el Bulevar es uno de los lugares más importantes y concurridos de la ciudad. Si bien siempre ha sido un espacio de aglomeración e integración entre los caleños, cada vez más se consolida como el sitio predilecto para las fiestas y las rumbas en la capital vallecaucana.

Ante esta situación, el alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a la capacidad de este sector de concentrar el baile, la música y la cultura popular. No obstante, indicó que era necesario regular las actividades que allí se realizan. “El Bulevar, con su salsa a cielo abierto, saca toda nuestra cadencia y ritmo, pero debe tener una regulación”, advirtió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El Boulevard , con su salsa a cielo abierto , saca toda nuestra cadencia y ritmo , pero debe tener una regulación pic.twitter.com/ufkU5cG4Li — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 24, 2023

¿Cuáles son las nuevas reglas que propone Ospina?

En recientes declaraciones, Ospina comentó que debería haber un código de vestimenta, en el que las personas porten al menos las prendas esenciales. Además, debería cumplirse un horario límite y restringir el consumo de ciertas sustancias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Debemos tener un horario máximo para tener abierto el Bulevar cuando se adelanta esta actividad, un código de vestuario, de tal manera que no pueda estar en el Bulevar personas sin camisa, de una forma no apropiada con nuestro espacio público. Una restricción de cierto tipo de consumos. No queremos que el Bulevar tenga un consumo irracional e irresponsable de algunos psicoactivos”, dijo en una entrevista al noticiero 90 Minutos.

A pesar de las declaraciones del mandatario, aún no son claros los detalles de la propuesta de Ospina para mantener la seguridad y buena imagen del sector. Tampoco se conoce desde cuándo comenzaría a regir. Lo que sí tiene claro el alcalde, es que las medidas deberán concertarse con los implicados, entre ellos los dueños de establecimientos de rumba y venta de licor en el Bulevar.

“Hay que establecer un compromiso con los propietarios de establecimientos para adelantar procesos de formación ciudadana frente a los desechables, frente a la prohibición del vendedor ambulante, frente a los decibeles en los que debe sonar la música”, indicó. Además, expresó su deseo de seguir impulsando el uso del lugar, pero garantizando la protección del espacio.

“De alguna manera lo que queremos señalar es que sí estamos de acuerdo con una actividad pública en el Bulevar, pero no una actividad anárquica, que lo que traería consigo a futuro sea una destrucción del espacio”, concluyó.

