Aparición de mensaje en apoyo a Petro desata polémica por uso de muro en Cali

Quienes intervinieron el muro señalan que ya han realizado otros similares en el lugar, por lo que lo consideran un espacio de reivindicación. Foto: Comité de Estudiantes y Egresados del Sena

Un muro sobre la calle 25, entre la carrera primera y la octava, en Cali, ha sido el origen de una controversia. La aparición de un mensaje en apoyo al presidente Gustavo Petro en un espacio que había sido adecuado para un festival que comienza este 15 de octubre y en el que participarían varios artistas de la ciudad, ha generado todo tipo de reacciones, no solo de la alcaldía, que ha reprochado la intervención, sino también un congresista y un grupo de jóvenes quienes señalan que el muro se ha convertido en un espacio de reivindicación.

El inicio de la polémica se dio el pasado domingo 13 de octubre con la aparición en el muro, que había sido pintando de blanco y en el que apareció la frase: “Petro no se va, fuera golpistas”. Al respecto, el primero en pronunciarse fue el representante por el Valle, Alfredo Mondragón (Pacto histórico), quien señala que: “la juventud popular se activa y sale un domingo a decir con arte: Gustavo Petro no se va, fuera golpistas. Les dice la alcaldía que pinten con temas neutrales, pero cuando hay amenazas fascistas, no se puede ser neutral. Esperemos que la alcaldía de Alejandro Eder no tape los murales”.

Se activa la juventud popular en defensa del presidente @petrogustavo , de la democracia y la constitución.

Con monumental mural en Cali, rechazan el golpe de Estado sin recurrir a la violencia, su arma: pinceles y pintura.

¡Empieza la movilización popular! pic.twitter.com/zMLxDdjxlb — Alfredo Mondragón - Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) October 14, 2024

A lo dicho por el político reaccionó la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Johana Caicedo, quien indicó que la zona había sido adecuada para la realización del festival Graficalia, en el que este año participarán 47 artistas locales y dos internacionales, para hacer intervenciones de varios espacios bajo la temática de la biodiversidad.

“Cali ha sido respetuosa del derecho a la movilización ciudadana y siempre ha priorizado el diálogo para llegar a acuerdos (...). Es una lástima que usted hoy priorice las vías de hecho, acá las puertas están abiertas para conversar porque también prima el respeto a la ciudad y a los caleños”, dijo Caicedo a Mondragón.

Sumado a esto, la Secretaría de Paz y Cultura indicó que el festival, programado entre el 15 y 20 de octubre, ha venido trabajando con las comunidades, las JAC, los ediles y otros liderazgos, como la gente que vive en la zona, para la recuperación de espacios.

De igual forma la alcaldía resaltó que serán 10 puntos de la ciudad los que se intervendrán, así como se ha trabajado en la organización del festival por nueve meses en los que han ido de la mano del comité de Arte Público, así como en este tiempo se solicitaron los permisos de patrimonio para intervenir el sector de la polémica, que es donde están las antiguas bodegas del ferrocarril.

En la discusión también han hablado los jóvenes que realizaron la intervención. En la publicación compartida con el congresista habla una de las jóvenes que participó en la intervención del muro, quien señala que: “venimos a disputarnos este espacio que ya había estado pintado por nosotros con el mural “golpistas” y aparecen Zapateiro y el exfiscal Barbosa”.

Sobre esto la mujer explica que el muro se ha convertido en un espacio de reivindicación, “de denuncia sobre la corrupción, las masacres, todo esto que se generó con el estallido social, y lamentablemente la Alcaldía de Cali con su política de Mi Cali Bella ha venido tapándonos los murales, que para nosotros es una sensación de censura hacia la opinión que también podemos generar nosotros desde los sectores populares”. Esto mismo señala el Comité de Estudiantes y Egresados del Sena, que resaltó que no es la primera vez que la alcaldía les tapa murales y aunque intentaron participar en el festival, hubo respuesta negativa.

Desde varios sectores políticos de la ciudad se han sentado posturas tanto de rechazo como de apoyo, por lo pronto la alcaldía no ha indicado qué harán en el espacio y qué pasará con el festival.