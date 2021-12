Aquí la programación de la Feria de Cali 2021

La espectacularidad y la alegría fueron el ingrediente perfecto para el éxito del Salsódromo en la versión 63 de la Feria de Cali. Foto: Corfeli

Llega Navidad y con ello Cali se prepara para la Feria, que se realiza entre el 25 y el 30 de diciembre, tras casi dos años en los que primaron las cuarentenas. Por ello, además de los más de 65 eventos, en su mayoría gratuitos, se tienen previstas novedades para los asistentes.

La inauguración será el 25 de diciembre con el concierto de la ‘Verbena del Oriente’ y el tradicional Salsódromo, que este año contará con un espacio de baile para los ciudadanos, mientras que entre el 26 y el 28 se harán los desfiles de las colonias nacionales e internacionales, de autos clásicos y antiguos y el de Cali Viejo.

Estas son las demás actividades.

25 de diciembre

Salsódromo (Autopista suroriental, entre carreras 32 y 39): Mauro Castilla, orquesta La Fuga, Cali Flow Latino y Son de Villa - 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Salsa al Pascual (Estadio Pascual Guerrero): Los Van Van de Cuba, Los hermanos Lebrón, Tony Vega, Maelo Ruiz y Álvaro del Castillo, entre otros - 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos): Friky Flow el propio, Alexander Abreu & Havana de Primera, Orquesta Bareo, Orquesta Calibre, Willy García, Guayacán, djs, melómanos, escuela de baile y bailadores - 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

Feria rural comunera: Comuna 16 (Cancha Cristo Maestro), La Paz (Saavedra Galindo), Pichindé (Polideportivo), Montebello (frente de la caseta comunal de Vereda Campo Alegre), Saladito (Plazoleta) y en La Buitrera (Cabecera) 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

26 de diciembre

Encuentro de melómanos y coleccionistas (Unidad deportiva Jaime Aparicio): Orquesta Julio Cortes y su Corte - 3:00 p. m. a 1:00 a.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos) - Gran Festival de Timba: Real Black, Son 21, La 16 Orquesta, Mauro Castillo, Pirulo, Pedro Calvo, Mayito, djs, melómanos, escuelas de baile y bailadores 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Feria rural comunera: Comuna 2 (Calle 64N #2F-30), Comuna 6 (Unidad deportiva La Rivera), Comuna 4 (Calle 46C con 5 norte), Comuna 5 (Polideportivo los Almendros), Villa Carmelo (Plazoleta Saladito) y Elvira (Cabecera de La Buitrera) - 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

La fiesta de mi pueblo (Autopista suroriental, entre carreras 32 y 39): Desfile de comparsas del Valle del Cauca y la región - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Cali Incluyente (CAM): David y La Facha, Superlitio, Desvirtual, Las Avispas Africanas y Joaquín Marino - 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Plazoleta a la Feria (Plazoleta Jairo Varela) Día Gospel: Kenny Melissa, Teidy G, Dayan y Jean ft Polibamba, Vida son, MFN Band, La esquina de Kairos, Jornis, Freddy Love, Bramby, Fuego y Johnny Music - 3:00 p.m.

27 de diciembre

Desfile de Autos clásicos y antiguos (Desde la autopista Suroriental con diagonal 29 hasta el Parque Alameda): presentación de orquesta Salsa en tacones -2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ciudad Alegría (Antiguo club San Fernando): experimentos carpa de Melquiades, laberinto sensorial, taller de magia, títeres y circo, show musical, hora loca, Granjalandia y activación Free Fire - 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos) - La rumba del Güiro: Dj Alex y la Gente pesada, Jimmy Saa, Mauro Torres y su Orquesta, Julio Cortes y su Corte, Andresito Carabalí, djs, melómanos, escuela de baile y bailadores - 4:00 p.m. a 12:00 a.m.

Feria rural comunera: Comuna 9 (carrera 23 entre calles 13 y 15), Comuna 10 (Canchas múltiples), Comuna 11 (Parque La primavera - zonas verdes), Comuna 14 (polideportivo), Comuna 15 (Calle 54 con carrera 49b) y Pance (Crucero de La Vorágine) -1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Encuentro de melómanos y coleccionistas (Unidad deportiva Jaime Aparicio) - El bolero es universal: presentación de Orquesta Boleoro - 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Día Andino (Parque artesanal Loma de la Cruz): Juglares, semillas del Inem y Yahbra. Danza de A’te dxi’j, Cóndor Mallku y Killari - 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Cali Incluyente (CAM) - Día Afro e indígena: Dawer y Damper, Marino Luis, Miriam y sus tambores, María Cuento - 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Plazoleta a la Feria (Plazoleta Jairo Varela) - Radioteatro y Jazz: Bajeros de Bucaramanga, Funktaduro, Abad and the black seed, Bejuco, Groove out, Junior Zamora, Spiral 7 y La Mamba negra. Radioteatro: Un cuento de Navidad (Flaco Solórzano) - 3:00 p.m.

Súper Megaconcierto (Estadio olímpico Pascual Guerrero): Guayacán Orquesta, Willy García, El Gran Combo de Puerto Rico, Sergio Vargas, El Binomio de Oro, J Balvin, Jessi Uribe, Paola Jara, Silvestre Dangond y Agudelo 888 - 7:00 p.m. a 4:00 a.m.

28 de diciembre

Cali Viejo (Autopista suroriental, entre carreras 32 y 39) - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos) - Día de Salsa Romántica: 3D Corazones, Marea Brava Orquesta, Las Guaracheras, Richie Valdés, Miguel Martín, djs, melómanos, escuelas de baile y bailadores - 4:00 p.m. a 12:00 a.m.

Encuentro de melómanos y coleccionistas (Unidad deportiva Jaime Aparicio) - Un recorrido por la rumba: presentación de la orquesta Son Mujeres - 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Ciudad Alegría (Antiguo club San Fernando): Experimentos carpa de Melquiades, presentación de ballet, show de música, teatro, show canino, talleres de circo, origami y clown, hora loca, activación Free Fire, laberinto sensorial y Granjalandia - 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cali incluyente (CAM) - Mujeres: Adriana Vasco, Ikandra, Nat Bieler y Cantares del Pacífico - 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Plazoleta de la Feria (Plazoleta Jaime Varela) - blues: Victor Roll, Cali Blues Bros, Madriguera, Tortugas azules, Barrio Blues, Lotto, Catalina Valencia y Vanegas Blues - 6:00 p.m.

Feria rural comunera: Comuna 7 (Carrera 8 con calle 70), Comuna 8 (Cali 8), La Leonera (Cancha de fútbol), Los Andes (Cancha en la cabecera de Los Andes), Golondrina (Institución Educativa) y Navarro (Cancha frente a la Iglesia) - 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

29 de diciembre

Ciudad Alegría (Antiguo club San Fernando): Experimentos carpa de Melquiades, talleres de danza y circo, concierto pedagógico, obras teatrales, hora loca, show canino, Granjalandia, laberinto sensorial y activación FreeFire -10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Calle de la Feria (Autopista suroriental, entre carreras 32 y 39) - Concierto Tropical: Sierra Sonora Dinamita, Orquesta Canela, Encanto, Orquesta La Fuga, Alfredito Linares, La Misma gente y Revista Musical en tiempos de feria - 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos) - homenaje a la diáspora africana: Son Raíces, Klandestina Orquesta, Arley y su proyecto, Orquesta La fuga, djs, melómanos, escuelas de baile y bailadores - 4:00 p.m. a 12:00 a.m.

Fiesta Urbana (Plazoleta Jaime Varela): Kasbeel, Mael, Transformismo drag Cali Live LGBTIQ+, Kpop, Chillin maniáticos, Dimensión corporal, Free Style La 72, Tumayker, Lion Bigmao, Step By Dance, Jambeau, Dj Prieto Riddiman, Hendrix B - 4:00 p.m.

Encuentro de melómanos y coleccionistas (Unidad deportiva Jaime Aparicio) - Homenaje a las Big Band y Jazz Band: Edward Quiñones y su Latin Jazz Band - 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Cali incluyente (CAM) - Personas mayores y con capacidades especiales: Samuel Ibarra, Tony Mazuera, Manteca Blue, Martha Mejía, Lenin Hidalgo, William Winchester - 3:00 pm. a 9:00 p.m.

Danza (Festival años dorados) Teatro Municipal Enrique Buenaventura de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Feria rural y comunera: Comuna 13 (Cancha Múltiple), Comuna 12 (Calle 44 con 27), Comuna 21(Centro comercial Río Cauca), Comuna 17 (Parque La Guitarra), Felidia (Plaza Principal) y Hormiguero (Cancha de fútbol) - 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

30 de diciembre

Calle de la Feria (Autopista suroriental, entre carreras 32 y 39): Mauro Torres y su orquesta, Anddy Caicedo, Mauro Castillo, Guayacán, Asocasalsa y Antorcha - 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Encuentro de melómanos y coleccionistas (Unidad deportiva Jaime Aparicio) - El barrio tiene su salsa: presentación de Sonora Brava - 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Cali incluyente (CAM) - LGBTQI+ Fiesta electrónica: Ián León, Sam Diego, Chris Marmolejo, Dego y Marco Lazo - 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Feria rural y comunera: Comuna 1 (avenica 4A oeste con calle 19), Comuna 3 (Libertadores), Comuna 18 (Nápoles), Comuna 20 (Al frente de Calzado Susy), Comuna 22 (Hacienda Cañas Gordas) y Castilla (Cancha de baloncesto).

Plazoleta de la Feria (Plazoleta Jaime Varela) - concierto de cierre rock: Koipali, Nofe, Entreco, Muerto en Acapulco, Red Sun Cult, Xavier Martínez, Los Propios Locos y los Hotpants, Kronos - 6:00 p.m.

Gran Verbena Salsera de Oriente (Unidad deportiva Mariano Ramos) - concierto de la afrocaleñidad: Ganadores del Petronio en las modalidades violines, marimba, chirimía y libre, grupo Pura Sangre de Guapi, Integración Pacífica, Electrochonta, Esteban Copete y su Quinteto Pacífico, Bomby y Herencia de Timbiquí - 3:00 p.m. a 12:00 a.m.