Asesinaron a una mujer cerca de estación del MÍO en Cali

El ataque ocurrió en la noche del jueves cerca de la estación del transporte masivo, una de las zonas más concurridas del centro de la ciudad. Foto: Concejo de Cali

Un asesinato se registró en la noche del pasado jueves 12 de febrero en inmediaciones de la estación San Pascual del sistema de transporte MIO, en Cali. Una mujer fue asesinada por un sicario que le disparó en varias ocasiones ante la mirada de varios transeúntes.

Según informó la Policía Metropolitana de Cali, luego del ataque armado, la mujer falleció en el lugar, mientras el agresor huyó del lugar. “Tuvimos un caso desafortunado. El caso lo atienden inicialmente las patrullas de la Policía y el CTI asumió los actos urgentes”, señaló el coronel Víctor Melo, subcomandante de la Policía de Cali.

Sumado a esto, el uniformado indicó que la víctima era una mujer de 45 años, que tenía varios antecedentes por tráfico de estupefacientes y violencia.

Este es el tercer caso de asesinato de una mujer que se registra en lo que va de febrero. Los otros dos casos se registraron en la Galería Santa Helena y el barrio Sucre. Ante esto, Melo dijo que “rechazamos este tipo de eventos contra nuestras mujeres”.

El caso quedó en manos del ente de investigación que analiza tanto las cámaras de seguridad como lleva a cabo entrevistas a testigos para esclarecer el crimen y dar con el paradero del asesino.

Cifras que preocupan

Con este hecho, ya son tres las mujeres asesinadas en la ciudad en lo que va de febrero, a lo que se suman los más de 100 asesinatos que ya se registran este año en la ciudad.

Al respecto, el exsubsecretario de Seguridad de la ciudad, Álvaro Pretel, señaló a El País de Cali que para enfrentar la oleada de violencia se requiere “fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en la calle es fundamental”, así como la coordinación entre la Policía Judicial, la Fiscalía y los jueces. “La seguridad no se construye desde la resignación. Se construye con coordinación, método y compromiso compartido”.