Asesinaron en Cali al papá y a la madrastra del cantante urbano Big Popa

Una recompensa de $50 millones ofreció la alcaldía de Cali por información de los responsables del asesinato del papá y la madrastra del cantante de música urbana Luis Alberto Prado Cabezas, conocido como “Big Popa”, a quienes sujetos armados les dispararon dentro de su vivienda en el barrio El Vergel, en el oriente de Cali.

Según indicó la Policía Metropolitana de Cali, el crimen se registró sobre las 7:00 p.m. del pasado jueves 13 de marzo. Sujetos que llegaron en una motocicleta dispararon contra Luis Eduardo Prado Cortez, de 57 años, y Aura Dalila Moreno, quien tenía 59 años.

El hombre falleció en el lugar, mientras que “la mujer resultó lesionada y fue remitida a un centro médico, pero lamentablemente en la mañana del 14 de marzo falleció por la gravedad de las heridas”, explicó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Sobre lo ocurrido, el cantante Big Popa escribió en sus redes sociales que no entendía “cómo les van a hacer daño a dos personas que no le hacían daño a nadie”. Y sobre su padre expresó que: “una persona tan alegre no merecía esto, Dios. Pero no estamos para juzgarte, solo tú sabes cómo haces tus cosas”.

Prado también indicó que ha estado recibiendo ofensas por parte de usuarios en redes sociales, debido a que ha pedido colaboración para poder llevar a cabo el entierro de sus familiares. “Me dicen: ‘si tiene para carro, tiene para el entierro’ o envían caras riéndose. Por favor, respeten el dolor ajeno. Si ustedes quieren colaborar, que sea de corazón”.

Sobre este caso, el secretario de Seguridad, Jairo García, señaló que “con la colaboración de la Policía Nacional y la Fiscalía vamos a desarrollar todas las acciones para identificar y judicializar a los responsables. Vamos a incluir una recompensa de hasta $ 50 millones por cualquier información que nos permita identificar y determinar estos responsables”.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Eder, envió condolencias al artista. “Lamento profundamente los hechos que enlutan a la familia de “Big Popa”, un hombre que nos acompaña decididamente en el trabajo de prevención de violencia con los jóvenes a través de nuestro programa ‘En la Buena’. Desde el primer momento que conocimos la noticia se le ha brindado acompañamiento psicosocial”, dijo.

¿Quién es “Big Popa”?

Luis Alberto Prado se hizo famoso tras participar en el reality Colombia Tiene Talento, en 2011. En ese entonces sorprendió con su producción “Toy gordo”, que logró popularidad y le dio al músico el reconocimiento en el país.

Sin embargo, tras salir de esta competencia, “Big Popa” desapareció del foco mediático y años después, en 2017, se conoció que la Policía lo capturó junto a su hermano por un asesinato al oriente de Cali, del que Prado señaló que eran inocentes.

Un año y siete meses después, un juez los absolvió de la pena y les dio la libertad, por lo que su familia siempre alegó que se les vulneraron los derechos a los hermanos.

En 2023, el artista volvió a ser noticia porque su hija, quien en ese entonces tenía 10 años, recibió un impacto de un arma traumática en su estómago. El hecho se presentó en una tienda, en la que la menor de edad fue víctima de una bala perdida.