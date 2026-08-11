Home

Colombia
Cali
11 de agosto de 2026 - 07:29 p. m.

Así avanzan los rescates en Cali tras el terremoto en Colombia

En el edificio Torres de Limonar, en Cali, los equipos de socorro han rescatado a más de seis personas con vida de los escombros, incluido un bebé. Así fue que rescataron a Diana Marcela Troncoso de 31 años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Bastian Mühling

Bastian Mühling

Temas Relacionados

Terremoto en Colombia

Terremoto

Colombia

Temblor

Sismo

Cali

Rescates

Bomberos de Bogotá

Diana Troncoso

Rescates en Cali

Alejandro Eder

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.