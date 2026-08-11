11 de agosto de 2026 - 07:29 p. m.
Así avanzan los rescates en Cali tras el terremoto en Colombia
En el edificio Torres de Limonar, en Cali, los equipos de socorro han rescatado a más de seis personas con vida de los escombros, incluido un bebé. Así fue que rescataron a Diana Marcela Troncoso de 31 años.
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