Así funcionará el pico y placa en Cali desde el 1 de agosto

El pico y placa en la ciudad no aplica para motocicletas. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La medida de pico y placa en Cali cambiará a partir del lunes, 1 de agosto, así lo informó la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca. La restricción ya no será de dos fragmentos de cuatro horas al día, sino de 14 horas seguidas.

Aunque las autoridades anunciaron a principio de año que el pico y placa rotaría en julio, la medida se mantuvo vigente durante este mes. Desde el próximo lunes la restricción para vehículos particulares iniciará a las 6:00 a.m., y terminará a las 8:00 p.m. Es decir que ya no será de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., y en la tarde de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Luego de desarrollar una serie de diversos análisis en la restricción de movilidad del pico y placa en distintos escenarios, se determinó modificar la medida que ahora será continua, manteniendo los mismos números de dígito, es decir dos dígitos por día y los mismos días de la semana, de lunes a viernes”, explicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

En ese sentido, la medida regirá de la siguiente manera: los lunes no podrán transitar vehículos cuya placa termine en 5 y 6, los martes la restricción es para 7 y 8, miércoles para 9 y 0, jueves 1 y 2; y viernes 3 y 4.

⚠️#ATENCIÓN⚠️



🗓️ A partir del próximo lunes 1️⃣ de agosto cambiará la medida de Pico y Placa para vehículos particulares en el distrito especial de Santiago de Cali.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo @mdmsolanilla @EdwingACC pic.twitter.com/uLfaUTxBU7 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) July 26, 2022

Con esta nueva medida se espera reducir “la cantidad de vehículos que transitan las vías entre los días de la semana, permitiendo mejorar el flujo vehicular, los tiempos de desplazamiento y la movilidad de todos los caleños y caleñas”, señalaron desde la secretaría.