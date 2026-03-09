Así queda la Cámara de Representantes por el Valle: hay una curul en disputa

Las elecciones en Colombia de 2026 están citadas para el 8 de marzo, día en que se elige Congreso, y 31 de mayo, cuando se vota por el sucesor del presidente Gustavo Petro. Foto: Agencia EFE

Los resultados preliminares del preconteo confirman que el Pacto Histórico se consolidó nuevamente como la lista más votada en el departamento, amplió el número de curules en la Cámara de Representantes y renovó de manera significativa su bancada, cinco de los congresistas electos llegarán por primera vez al Congreso.

La coalición de izquierda alcanzó 589.949 votos, equivalentes al 35.41% de la participación ciudadana, y asegura preliminarmente seis curules. Los congresistas elegidos por esta lista son:

● Alfredo Mondragón Garzón, quien actualmente es representante a la Cámara por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Reconocido por su trabajo en control político y su cercanía con sectores sociales y sindicales del departamento.

● Ana Leidy Erazo Ruiz, exconcejal de Cali, con trayectoria en liderazgo territorial y participación en debates locales sobre políticas públicas.

● Jorge Augusto Palacio Garzón, que fue alcalde del municipio de Sevilla, con experiencia en administración pública local y en la gestión de proyectos para el desarrollo regional.

● Laura Isabel Vera Zapata, lideresa estudiantil vinculada a procesos de organización juvenil y movilización social, especialmente en temas de educación pública y participación política de los jóvenes.

● Carlos Eduardo Arizabaleta Corral, exgerente de la Red de Salud ESE del suroriente de Cali, con trayectoria en la gestión del sistema público de salud y en la administración de servicios hospitalarios.

● Paola Andrea Quiñones D’Haro, activista social reconocida por su trabajo en la defensa de lo público y la participación ciudadana en debates sobre derechos sociales y políticas públicas.

El resultado representa un crecimiento frente a las elecciones legislativas de 2022, cuando el Pacto Histórico había logrado cinco curules en el departamento con un total de 371.257 votos. Con este aumento, la coalición se consolida como la principal fuerza política del Valle del Cauca en la Cámara de Representantes.

El Partido de la U mantiene presencia en el Valle

El Partido de la U se mantiene como una de las colectividades con mayor peso electoral en el departamento. Sin embargo, en estas elecciones registró una leve disminución en su votación frente a 2022: pasó de 273.993 votos a 252.511, lo que refleja una reducción en su caudal electoral.

Pese a esto, continúa siendo una de las fuerzas políticas con mayor presencia en el Valle del Cauca, asegurando preliminarmente dos curules para Víctor Manuel Salcedo, actual representante a la Cámara por el Valle del Cauca y dirigente del Partido de la U, con trayectoria en el Congreso y Luis Alfonso Chávez Rivera, exdiputado del Valle del Cauca con amplia trayectoria política en el departamento, gracias a su cercanía con Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca.

Sin embargo, el partido aún podría aumentar su representación, ya que durante el proceso de escrutinio se revisa la posibilidad de una tercera curul que podría corresponder a Jhon Pimentel (exalcalde de Jamundí).

En las elecciones de 2022 esta colectividad había logrado tres curules, por lo que, de confirmarse únicamente dos curules, registraría una leve disminución en su presencia en la Cámara.

El Centro Democrático crece

Aparece como uno de los partidos que mejora su desempeño electoral frente a la elección anterior. La colectividad obtuvo 186.592 votos y asegura preliminarmente dos curules, que se entregarían a Santiago Castro Gómez, representante a la Cámara por el Valle del Cauca entre 2014 y 2018, así como fue presidente de Asobancaria. La otra curul sería para Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, empresario que llega por primera vez al Congreso tras una trayectoria vinculada al sector privado.

En 2022 el partido había logrado solo una curul en el Valle del Cauca, por lo que duplicaría su representación en el departamento.

La coalición Ahora Colombia logra representación

Esta coalición compuesta por Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, logró obtener 94.233 votos, con lo cual aseguraron por primera vez, una curul para la coalición y será ocupada por el candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Pablo Rojas Suárez, exconcejal liberal de Cali.

Adicionalmente, una de las grandes figuras del Valle del Cauca en esta coalición a nivel nacional, Juan Fernando Reyes Kuri, candidato al Senado, obtuvo un total de 39.689 votos, sin embargo, no logró obtener una curul en el Congreso, puesto que la lista tuvo un total de 5 curules y él ocupó el puesto 8.

El Partido Verde pierde su curul

Uno de los cambios más significativos es la salida del Partido Alianza Verde de la representación por el Valle del Cauca. La colectividad había obtenido una curul en las elecciones del 2019 y 2022, pero para este año, no logra mantener presencia en la Cámara.

La curul era disputada por el exalcalde Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, del movimiento político del congresista Duvalier Sánchez, quien sí logró una curul para el Senado con la coalición Alianza Por Colombia, y Juan Pablo Urrea, candidato apoyado por el actual congresista, Julián López del Partido de la U.

Aunque ambos candidatos eran fuertes, la lista no logró alcanzar los votos para mantener la curul en 2026.

Los partidos tradicionales pierden terreno

El Partido Liberal, que en 2022 había logrado dos curules, ahora quedó solo con una, tras obtener 147.238 votos dentro de la coalición. La curul será ocupada por David Pinilla Calero, exviceministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, exsecretario de Turismo del Valle del Cauca.

Por otro lado, si bien Cambio Radical logra conservar una curul para Hernando González, esta vez tuvieron que hacer coalición con la Liga de Gobernantes, para poder alcanzar el escaño, lo que demuestra un debilitamiento del partido. Adicional a esto, otra pérdida importante para este partido, es la del actual senador Carlos Fernando Motoa, quien logró un total de 35.641 votos, pero que no le alcanzaron para conservar su puesto en el Congreso para 2026.

Una curul aún en disputa

Aunque el panorama general ya está prácticamente definido con el 99.85% de las mesas informadas, el reparto final podría sufrir un ajuste menor durante los escrutinios.

La definición de una curul adicional sigue en revisión y podría modificar ligeramente el mapa político del departamento, incluso abriendo la posibilidad de que el Pacto Histórico alcance una séptima curul o que el Partido de la U conserve tres escaños.

De confirmarse los resultados actuales, el 2026 marcaría un fortalecimiento del Pacto Histórico y del Centro Democrático en el Valle del Cauca, mientras que otros partidos como el Liberal, Cambio Radical y la Alianza Verde verían reducida o perdida su representación en la Cámara de Representantes.

¿Qué se espera de la nueva bancada del Valle del Cauca?

El resultado electoral configura una bancada con tres características claras: mayor peso de la izquierda, renovación de liderazgos y una representación política más fragmentada entre diferentes fuerzas.

El fortalecimiento del Pacto Histórico lo convierte en el actor dominante de la delegación vallecaucana en la Cámara de Representantes. Con 6 de las 13 curules del departamento, este bloque tendrá una capacidad significativa para impulsar agendas relacionadas con inversión social, defensa de lo público, salud y educación.

Además, su bancada refleja un alto nivel de renovación política: 5 de los 6 representantes llegarán por primera vez al Congreso y provienen de trayectorias diversas, como liderazgo estudiantil, activismo social y experiencia en gobiernos locales y gestión pública, lo que perfila una representación marcada por liderazgos emergentes, aunque con el reto de traducir esa renovación en una incidencia legislativa efectiva.

Por otro lado, los 7 congresistas restantes pertenecen a partidos con posturas políticas e ideológicas muy distintas a las del Pacto Histórico, lo que podría dificultar la construcción de una agenda común para el Departamento. Esta diversidad política, que incluye partidos como el de la U, el Centro Democrático, el Liberal, Cambio Radical y Nuevo Liberalismo, podría traducirse en tensiones o desarticulación al momento de actuar como bancada regional, especialmente en debates clave del Congreso.

En ese contexto, el principal desafío para esta nueva delegación será lograr articulación en torno a los temas estratégicos para el Valle del Cauca, como la seguridad, la reactivación económica, el desarrollo del puerto de Buenaventura, la infraestructura regional y la inversión social en el Pacífico. Lo que significa que la capacidad de coordinación entre representantes de distintas fuerzas políticas será clave para que el departamento mantenga peso en las decisiones del Congreso durante el periodo 2026–2030.