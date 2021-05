Jóvenes de la capital vallecaucana se dieron cita para caminar pacíficamente y en silencio en pro de los desbloqueos en esa región del país. El Valle pierde más de 100 mil millones de pesos diarios por los cierres derivados del paro nacional.

En medio de la crisis social que derivó en el paro nacional del 28 de abril, Cali se ha visto también afectada por el vandalismo, los disturbios, las denuncias de abuso policial y los bloqueos de vías. Por esta razón, un grupo de personas convocó una marcha del silencio para rechazar esta ola de violencia y en especial para que se retiren los bloqueos en la ciudad.

Este evento iniciará a las 10:00 a.m. y contará con la presencia de jóvenes, empresarios, artistas, y cualquier persona que quiera unirse a esta forma de manifestación. Por medio de las redes sociales los convocantes han esparcido mensajes para que más caleños se unan a sus peticiones.

“Marchamos en silencio para demostrar que podemos pensar diferente sin sentirnos enemigos”, “Marchamos en silencio para desbloquear nuestra ciudad y nuestros corazones”, “Marchamos en silencio para desbloquear el corazón, la razón, la palabra, las manos y toda la ciudad”, son las máximas del evento.

La marcha no tendrá un recorrido largo, pues empezará en el bulevar del río Cali y terminará en la plazoleta Jairo Varela. La decisión de que la marcha no se extienda por más lados de la ciudad es para no seguir bloqueando la ciudad y terminar mandando un mensaje contrario al que pretenden los convocantes a esta manifestación.

“Es necesario hacer una pausa y callar por un instante par reflexionar y cambiar el proceder de cada ciudadano. Estamos cansados de ver muertos y violencia, estamos cansados de los bloqueos y de ver cómo nuestra ciudad se está desmoronando. Hoy más que nunca cada persona se cree dueña de la verdad, por eso lo primero que tenemos que hacer es desbloquear nuestros corazones para reconocer que todos nos estamos viendo afectados; si hacemos esto podremos llegar a consensos y abrir espacios de diálogo”, aseguró Remmy Calero, uno de los convocantes a la marcha.

Cali ha sido una de las ciudades más impactadas por la violencia y los bloqueos. Desde hace unas semanas el desabastecimiento de combustible, alimentos e insumos médicos viene siendo evidente. Incluso estos hechos han afectado a personas de la misión médica y pacientes. Un ejemplo de esto fue lo que pasó durante el último fin de semana cuando un vehículo de emergencia no pudo pasar rumbo a Cali y una bebé que estaba intubada perdió la vida al no poder llegar a una unidad de cuidados neonatales.

“A todos nos importa Cali, aquí no hay divisiones. Ojalá caminemos todos juntos. Cali necesita volver a crecer y a soñar en grande unidos. Hay un 75 % de las empresas que están operando parcialmente, 45 % de las empresas han dicho que desde que inició el paro han tenido que despedir empleados”, le dijo Juan Martín Suso, emprendedor que estará en la marcha, a El País.