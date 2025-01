Asonada en Cali dejó cuatro buses del MÍO y una patrulla vandalizados

Imagen de referencia. Los manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los vehículos, dejando vandalizados cuatro buses del MÍO y una patrulla de la policía. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Una asonada en el oriente de Cali dejó cuatro buses del sistema de transporte masivo MÍO y una patrulla de la Policía vandalizados. Los hechos iniciaron en la tarde del viernes 24 de enero cerca de la terminal de Aguablanca, durante un operativo de control de movilidad liderado por agentes de tránsito y la Policía Metropolitana, quienes exigían el cumplimiento de normas y la revisión de documentación de vehículos y conductores.

De acuerdo con las autoridades, el puesto de control fue intervenido por supuestos veedores ciudadanos, quienes incitaron a la comunidad a atacar a los uniformados. La tensión llevó a la agresión contra policías, agentes de tránsito y vehículos. La situación obligó a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Los manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los vehículos, además de prender llantas y otros objetos con los que bloquearon la vía.

Un conductor del MÍO compartió en un video los daños sufridos por su vehículo: “Vea como me dejaron el bus, rompieron todos los vidrios, me atacaron antes de llegar aquí a la terminal donde guardamos los buses, yo no sabía nada de esto que estaba pasando y tampoco nadie me aviso ni por el radio, ni por ningún lado que estaban dañando los buses, y vea esto como quedo vuelto nada”, señaló uno de los conductores de buses en redes sociales un video.

Ricardo Salazar, vocero de los usuarios del MÍO, hizo un llamado a la comunidad. “Esto perjudica a los mismos usuarios, ya que las personas que vandalizan esos vehículos en cualquier momento usan el sistema. El llamado es a no desquitarse con los buses y a las autoridades que redoblen la seguridad para estos operativos”, mencionó.

Hasta la madrugada del 25 de enero, la Policía mantuvo presencia en el área para evitar nuevos incidentes. Este hecho se suma a otro disturbio registrado en la segunda semana de enero en el oriente de la ciudad.