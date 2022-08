Cada día perdemos competitividad con puertos en el Pacífico: Clara Luz Roldán

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Los tiempos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del presidente Gustavo Petro empezaron a correr y, con ello, los departamentos empiezan a poner sobre la mesa sus principales proyectos y necesidades.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó la semana pasada en el cierre de la Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Pacífico la priorización de la región en esa ruta de cara al cuatrienio 2022-2026.

Para Roldán, el departamento necesita concertar tres iniciativas: la vía Mulaló-Loboguerrero, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura y el Tren de Cercanías del Valle.

(Lea: “El debate en Medellín: seguir con el plan Quintero o apoyar a opositores”)

Desde hace más de diez años se habla de la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero, ¿qué hace falta para que se dé inicio a esa obra?

Le hemos expresado al Gobierno la necesidad de ejecutar este proyecto, que no es para el Valle del Cauca, sino para todo el país; es fundamental para mejorar la conectividad. Tiene una fiducia de un billón de pesos y hace cinco años fue adjudicada a un concesionario que hoy reclama un equilibrio económico, por lo que el proyecto está en proceso de conciliación, lo que esperamos se logre pronto para que al fin la veamos ejecutada.

¿Cuáles han sido las dificultades para el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura?

La competitividad del país depende en gran medida del puerto de Buenaventura. Un dragado a 16 metros de profundidad del canal de acceso nos permitiría atender buques de última generación y utilizarlo las 24 horas del día. Hace dos años y medio decíamos que por aquí pasaba el 60 % de la carga de comercio exterior del país y ahora estamos en el 45 %, porque cada día perdemos competitividad con puertos en el Pacífico como Posorjo, en Ecuador

Luego de que la ANI declaró fallida la alianza público-privada para el dragado y la profundización del canal, desde el Valle del Cauca hemos insistido en este proyecto, que no da espera; en eso estamos unidos la bancada de congresistas, la Asamblea, los gremios y la Gobernación para que sea priorizado y quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.

(Lea también: “Denuncian presunto acoso sexual de docentes a estudiantes en colegio de Cali”)

¿Qué espera el Valle del Cauca dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026)?

Hay temas cruciales y estoy segura de que con el liderazgo del presidente Petro podremos mejorar aún más. Coincidimos en la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo rural integral, acciones agrícolas y el apoyo a los agricultores; también el fortalecimiento de las vías terciarias, que generan mayor acceso a educación, salud y turismo.

Es inaplazable el uso adecuado del recurso hídrico, la potencialización de las energías renovables no convencionales y también hemos pedido una mirada especial para el tema de seguridad, convivencia y paz. El Valle del Cauca ha sido protagonista de la violencia y la paz, por eso esperamos que el Gobierno Nacional apoye al departamento con recursos para adelantar los proyectos del OCAD Paz que quedamos esperando para Florida, Pradera y Buenaventura, nuestros municipios PDET.

¿Cuándo podría estar lista la primera línea del tren de cercanías del Valle y cómo va la gestión de esos recursos?

Vamos en el estudio de factibilidad del primer tramo, que fue priorizado entre Jamundí y Cali, y esperamos que en el tercer trimestre de 2023 estemos abriendo el proceso licitatorio para su construcción y que antes de terminar el año esté adjudicado. Para eso, vamos a presentar todos los estudios y esperamos el aval técnico para que, cumplidos los requisitos, el Gobierno Nacional nos financie hasta el 70 % del valor del proyecto y la región tendría que financiar el 30 % de ese primer tramo, que estaría alrededor de los 2,6 billones de pesos. Tenemos confianza en que en 2027 podremos disfrutar de este sistema.

(Le podría interesar: “Tumaco en los 135 años de El Espectador”)

Dada la asignación de recursos y la prioridad del nuevo gobierno para mitigar el hambre, ¿cómo coordinar esa propuesta de orden nacional con los proyectos departamentales?

Le pedimos al presidente Gustavo Petro que nos apoye y fortalezca el programa de comedores comunitarios, una acción en el Valle del Cauca en la que hemos unido esfuerzos con la Arquidiócesis y con algunas alcaldías, lo que permite aliviar el hambre a más de 120 mil personas. Asimismo, necesitamos de su concurso en el trabajo que realizamos para fortalecer a nuestros campesinos con capital semilla representado en insumos, herramienta y capacitación. He dicho que estamos dispuestos al ‘todos ponen’ para que programas como Valle INN, que ha sido una apuesta para la reactivación, pueda llegar a más empresarios y microempresarios.

Usted apoyó la propuesta de Gustavo Petro de legalizar el consumo y la producción de cannabis, ¿cómo eso podría beneficiar al Valle?

Mi apoyo no ha sido nuevo, el Valle del Cauca cuenta con un amplio diagnóstico debido a que creamos el Comité Regional de la Cadena Departamental del Cannabis Medicinal e Industrial del Valle del Cauca, que no solo brinda información para los agentes de la cadena, sino que les aporta visibilidad a los pequeños productores y empresarios. El cannabis es una economía que está en auge y que les aportaría a muchísimos vallecaucanos una nueva fuente de ingreso. Es algo que ya se está hablando en el mundo, por lo tanto no podemos quedarnos atrás.