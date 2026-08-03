Cali es salsa, pero también es cine: ¿por qué en la ciudad es una tradición?

José Ferney Martínez lleva más de 40 años reparando cámaras fotográficas y cinematográficas, ha visto la transformación de la tradición que mantiene vivo el cine en la ciudad. Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Las filas para entrar a una sala de cine podrían parecer una escena cotidiana. Pero en Cali tienen otro significado: mientras los estrenos llenan funciones, también existen los cineclubes que siguen creando conversaciones, el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) suma nuevas ediciones y espacios como Caliwood mantienen viva una tradición que la ciudad construyó hace décadas. Más allá de la cartelera, el cine es una de las formas en que Cali se cuenta a sí misma.

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