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Cali es salsa, pero también es cine: ¿por qué en la ciudad es una tradición?

En Cali, el cine nunca fue solo una pantalla, terminó convirtiéndose en una forma de mirar la ciudad y de entender quiénes la habitan.

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Itzel Martínez Sarmiento
03 de agosto de 2026 - 03:24 p. m.
José Ferney Martínez lleva más de 40 años reparando cámaras fotográficas y cinematográficas, ha visto la transformación de la tradición que mantiene vivo el cine en la ciudad.
José Ferney Martínez lleva más de 40 años reparando cámaras fotográficas y cinematográficas, ha visto la transformación de la tradición que mantiene vivo el cine en la ciudad.
Foto: Itzel Martínez Sarmiento

Las filas para entrar a una sala de cine podrían parecer una escena cotidiana. Pero en Cali tienen otro significado: mientras los estrenos llenan funciones, también existen los cineclubes que siguen creando conversaciones, el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) suma nuevas ediciones y espacios como Caliwood mantienen viva una tradición que la ciudad construyó hace décadas. Más allá de la cartelera, el cine es una de las formas en que Cali se cuenta a sí misma.

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Por Itzel Martínez Sarmiento

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