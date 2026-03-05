Cali y la inestabilidad en la comandancia de la Policía reabren el debate sobre la seguridad

La Policía Metropolitana de Cali ha tenido tres relevos en su línea de mando en el último semestre, en medio del debate sobre la continuidad de la estrategia de seguridad en la ciudad. Foto: Policía Nacional de Colomia

En menos de seis meses, la Policía Metropolitana de Cali ha tenido tres comandantes. El último, el general Edwin Urrego, salió luego de acusaciones del presidente Petro que lo señalaban de hacer parte de un complot en su contra. La inestabilidad ha causado varias críticas ante las afectaciones que estos cambios generan en la continuidad de estrategias para mantener la seguridad en la ciudad, por lo que surge la pregunta: ¿Hasta qué punto se ven afectadas las dinámicas de la capital vallecaucana?

En los últimos años, Cali ha tenido al menos...