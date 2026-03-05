Publicidad

Home

Colombia
Cali
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cali y la inestabilidad en la comandancia de la Policía reabren el debate sobre la seguridad

Una cadena de relevos en la comandancia de la Policía Metropolitana ha marcado los últimos seis meses a Cali. En medio de una oleada de violencia, la estabilidad del mando vuelve a ser tema central.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
05 de marzo de 2026 - 01:42 a. m.
La Policía Metropolitana de Cali ha tenido tres relevos en su línea de mando en el último semestre, en medio del debate sobre la continuidad de la estrategia de seguridad en la ciudad.
La Policía Metropolitana de Cali ha tenido tres relevos en su línea de mando en el último semestre, en medio del debate sobre la continuidad de la estrategia de seguridad en la ciudad.
Foto: Policía Nacional de Colomia

En menos de seis meses, la Policía Metropolitana de Cali ha tenido tres comandantes. El último, el general Edwin Urrego, salió luego de acusaciones del presidente Petro que lo señalaban de hacer parte de un complot en su contra. La inestabilidad ha causado varias críticas ante las afectaciones que estos cambios generan en la continuidad de estrategias para mantener la seguridad en la ciudad, por lo que surge la pregunta: ¿Hasta qué punto se ven afectadas las dinámicas de la capital vallecaucana?

En los últimos años, Cali ha tenido al menos...

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Cali

Valle del Cauca

Comandancia

Policía Metropolitana

Relevos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.