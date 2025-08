Vuelven a aplazar debate de control político en Concejo de Cali, ¿qué pasó?

Los concejales señalaron que el debate de control político por parte del Pacto Histórico puede realizarse la próxima semana. Foto: Concejo de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El debate de control político en el Concejo de Cali al director del Departamento de Hacienda, Jhon Quinchua, se canceló debido a que 11 de los 21 cabildantes no llegaron a la sesión, tras 15 minutos de haber iniciado la jornada en la mañana del jueves 31 de julio.

Lea: Hallaron el cuerpo de una cabra decapitada afuera de una iglesia, en Cali

Esta es la tercera vez que este año se cancela una sesión por falta de quorum. Incluso, la cabildante Ana Erazo (Colombia Humana) tenía previsto hablar dentro del debate del problema que se está presentando por la ausencia de los cabildantes en los debates

“No puede ser que nosotros hayamos citado a un debate de control político desde junio y hoy no exista el quorum en este hemiciclo para hacer el debate”, aseguró Erazo.

La cabildante señaló que esa sesión no debe ser vista con “ningún tinte político porque estamos hablando de los recursos de la ciudadanía que constitucionalmente tiene un deber que es pagar los impuestos prediales, pues con ese recurso se puede garantizar los derechos constitucionales que, en este caso, es todo lo que se invierte en los temas sociales, de inversión y desarrollo de la ciudad”.

Puede interesarle: Incendio en Buenaventura dejó un menor de edad sin vida y dos casas destruidas

Los 10 cabildantes que asistieron al hemiciclo fueron Marlon Andrés Cubillos, Ana Leidy Erazo, Tania Fernández, Edison Alberto Giraldo, María del Carmen Londoño, Edison Lucumí, Juan Felipe Murgueito, Carlos Ariel Patiño, Luis Fernando Salazar y Rodrigo Salazar.

Uno de los concejales que no asistió fue Flower Enrique Rojas, que en El País señaló que “iba en camino a la sesión. Igual, ese debate de control político se puede hacer la otra semana”. Por su parte, Roberto Ortiz aseguró que “tenía una cita prevista y cuando se me informó, la sesión ya se había levantado, entonces ni modo. Los debates que cita siempre la oposición se hacen los viernes y podrían ser mejor los lunes o martes. Me excuso porque no llegué. Me toca corregir”.

Al respecto, la cabildante María del Carmen Londoño expresó que “los concejales que vuelvan a incurrir en esta situación quedarán registrados y eso será causal de una investigación para los concejales que no vinieron y ese no es mi propósito”.

A su vez, Edison Lucumí agregó que “no puede quedar en el ambiente que aquí no se dan las garantías necesarias para que se realice un debate de control político”.

Dentro de las sesiones de control político que no se han podido realizar este año por falta de quorum está una contra la Secretaría de Bienestar Social y otra contra quién dirige la Secretaría de Desarrollo Económico.