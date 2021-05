El CRIC denunció ataques con arma de fuego por un grupo de personas, con saldo de varios heridos. El alcalde Jorge Iván Ospina pidió a los líderes indígenas no intervenir en las labores de las autoridades y no generar más molestias a la ciudadanía.

Una tensa situación se vive en la tarde de hoy en el sur de Cali, donde a través de varias redes sociales se han denunciado choques entre ciudadanos y miembros de la Guardia Indígena, que supuestamente estarían bloqueando la salida hacia Jamundí.

“A las 2:20 de la tarde de este domingo 9 de mayo se presenta una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí. Los mingueros fueron atacados por una turba uribista al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto. Hasta el momento se reportan varios comuneros heridos con impactos de bala por este ataque”, informó en un boletín la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia escribió en Twitter que “familias ricas de Cali, en unión con la Policía en la Avenida Pasoancho, dispararon de manera indiscriminada contra la Guardia Indígena y la comunidad. Se habla de muchos heridos”.

Incluso, el alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, les pidió a los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) no intervenir en las labores de las autoridades y no generar más molestias a la ciudadanía: “La Guardia Indígena en Cali no puede adelantar labores de requisa y pesquisa. Son labores que molestan, son labores que suplantan a la autoridad y que provocan”, manifestó.

El mandatario advirtió que este tipo de acciones ponen en peligro la estabilidad de la ciudad e insistió en la necesidad de que las protestas se adelanten de manera pacífica. “Este territorio nos pertenece a todos, afros, mestizos, indígenas y nuestro pueblo. Es tanto tuyo como mío”, enfatizó Ospina.

Por su parte, al gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, calificó como “gravísima” la situación de orden público que hoy se presenta en Cali, denunciando agresiones directas entre la comunidad y la Guardia Indígena. La mandataria pidió la presencia urgente del Gobierno Nacional.

“Acá en nuestro departamento, los alcaldes de los municipios, la Arquidiócesis de Cali y los líderes sociales estamos trabajando en las mesas para los corredores humanitarios, pero el tema indígena es únicamente del resorte del Gobierno Nacional. La situación que estamos viviendo hoy en el Valle del Cauca solamente se calma y logramos avanzar en ella, si el Gobierno Nacional Nacional viene a liderar la mesa con los indígenas, como les corresponde”, enfatizó Roldán.