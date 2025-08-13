Conductor con licencia suspendida atropelló a dos agentes de tránsito en Cali

El agente de tránsito fue arrastrado por el vehículo por cinco cuadras, según la Secretaría de Movilidad. Foto: Captura de pantalla

En la avenida Roosevelt con carrera 42, en la tarde del martes 12 de agosto, un conductor embistió a dos agentes de tránsito luego de ser requerido en un puesto de control por hacer un giro prohibido. Uno de los uniformados logró descender del capó, pero otro quedó encima del vehículo andando.

“El conductor se negó a bajarse (del auto) y en el intento por huir, arrolla a uno de nuestros agentes de tránsito sin detener su vehículo. Lo arrastra en el capó del vehículo por cinco cuadras, hasta la carrera 48. Gracias al apoyo de la ciudadanía que hace el llamado al conductor para evitar que avance más es cuando se detiene el vehículo”, aseguró Soraya Sinisterra, gestora operativa de la Secretaría de Movilidad.

La entidad señaló que en el momento del accidente, el conductor se encontraba en estado de alicoramiento. “Desde la Secretaría de Movilidad se interpondrán las denuncias correspondientes contra esta persona que atentó contra la vida de nuestro uniformado. Reiteramos el rechazo a estas acciones y el llamado es a la tolerancia, a respetar las normas de tránsito”, añadió Sinisterra.

Además, la institución reveló que el hombre tiene la licencia suspendida por 10 años, debido a que fue capturado conduciendo en el grado más alto de alcoholemia. También se confirmó que el sujeto quedó en manos de las autoridades y los agentes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía.

Se conoció el momento exacto de una nueva agresión contra un agente de tránsito en Cali, Valle. El caso ocurrió en la avenida Roosevelt y allí el conductor de un vehículo particular arrastró al funcionario al intentar huir de un puesto de control. #VocesySonidos pic.twitter.com/sgiahYo5wM — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 13, 2025

Por lo ocurrido, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los ciudadanos para respetar las normas de tránsito y aseguró que van a seguir intensificando los controles en los puntos con alta siniestralidad en Cali para prevenir accidentes.