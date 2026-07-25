Datos que debe saber de los 490 años de Cali

Panorámica de Cali. Foto: Dagma

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El 25 de julio, Santiago de Cali cumple 490 años desde su fundación. Pero la historia de este valle empezó mucho antes de la fundación española. Este es un recorrido por algunos de los hechos que han construido la historia de la ciudad:

Cali es Cali y antes era…

Los primeros pobladores llegaron hace unos 10 mil años. Sobresalían los calimas y los gorrones, subdivididos en decenas de grupos como jamundíes, lilíes, timbas, bugos, chinches, paches.

El cacique Petecuy

Fue el último gran líder indígena de la región. Su pueblo se ubicaba entre el río Lilí y la Cordillera Occidental. Enfrentó a los españoles con un ejército formado por una confederación de tribus. Su batalla final fue la del Martes Santo de 1536, meses antes de la fundación de la ciudad.

La fundación

El 25 de julio de 1536 el español Sebastián de Belalcázar fundó Santiago de Cali, dos años antes de Santa Fe de Bogotá y tres después de Cartagena de Indias. La villa se estableció primero al norte, cerca de lo que hoy son Vijes y Riofrío.

Cali se independiza antes que Bogotá

Santiago de Cali proclamó su independencia de la Gobernación de Popayán 17 días antes del Grito de Independencia en la capital, el 3 de julio de 1810.

Cerro de las Cruces

En 1837 los habitantes de la ciudad erigieron tres cruces en el cerro como respuesta a una serie de calamidades que vivió la ciudad para la época. Años más tarde un terremoto las tumbo, por lo que se volvieron a construir en ferroconcreto. Las tres estuvieron listas en 1944.

La Caña se vuelve industria.

Santiago Eder y Pío Rengifo compraron en remate las haciendas La Rita y La Manuelita, en Palmira, a los herederos del papá del escritor Jorge Isaacs: las tierras de “María”. Eder mandó traer un molino y un alambique del exterior, y en 1867 la producción subió 50% y empezó a exportarse; en 1901 el ingenio estrenó fábrica a vapor.

Fundación de la Universidad del Valle

El 11 de junio de 1945, la Asamblea Departamental creó la Universidad Industrial del Valle del Cauca, idea de Tulio Ramírez. Empezó labores el 29 de octubre de ese año en el claustro de Santa Librada, con cuatro programas y 173 estudiantes.

Inauguración de la estatua Cristo Rey

La estatua de 26 metros, obra del escultor Alideo Tazzioli Fontanini, fue inaugurada en el Cerro de los Cristales, al occidente de la ciudad. Con ella se conmemoró medio siglo del fin de la Guerra de los Mil Días.

Creación del Teatro Experimental de Cali

El Teatro Experimental de Cali fue creado en 1955 en la Escuela Departamental de Teatro; Enrique Buenaventura asumió la dirección el año siguiente. De ese grupo salió la formulación teórica de la Creación Colectiva, un método que convirtió a Cali, en el epicentro del Nuevo Teatro Colombiano.

La explosión del 7 de agosto de 1956

A la 1:07 a.m., en vísperas del aniversario de la Batalla de Boyacá, estallaron camiones del Ejército cargados con 42 toneladas frente a las bodegas del Ferrocarril del Pacífico. El estruendo produjo un sismo de unos 4.1 grados, afectó 83 manzanas, y destruyó 41.La tragedia impulsó la expansión de Cali hacia el norte (La Flora, Santa Mónica, Versalles) y del otro lado nació Aguablanca, el barrio de los damnificados.

La Feria de Cali

En 1957 nació llamándose “Feria de la Caña”, algunos historiadores la ligan a la explosión de 1956 y a la necesidad de devolverle el ánimo a la ciudad, y otros a la inauguración de la Plaza de Toros de Cañaveralejo el 28 de diciembre de 1957. En esa primera edición desfilaron carretas de madera empujadas por bueyes.

El boom de la salsa en la ciudad

Los ritmos cubanos y puertorriqueños llegaron a Cali alrededor de los años 30 y 40, pero fue con la explosión de la Fania All Stars en los 70, y con las visitas de Héctor Lavoe, que llegó a vivir seis meses en la ciudad, que se apropió el género. En los años 80 nació el apelativo de Capital Mundial de la Salsa, oficializado en un pergamino firmado por Johnny Pacheco, director de la Fania All Stars.

Juegos Panamericanos de 1971

Cali fue sede de los VI Juegos Panamericanos entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971: el primer evento deportivo internacional relevante que se realizaba en Colombia. Llegaron 3.000 atletas de 32 países.

La llegada de los gatos

El 3 de julio de 1996, el escultor Hernando Tejada donó la icónica escultura en bronce del El Gato del Río, de 3,5 metros y tres toneladas. Diez años después, la Cámara de Comercio abrió una convocatoria para conseguirle novias. Así se instalaron 15 esculturas. Hoy son 28.

Llegó la música del Pacífico

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez fue creado en 1997 en Cali por el gestor cultural Germán Patiño Ossa. Empezó en el Teatro Cristales y paso a la Plaza de Toros Cañaveralejo, pero por sus dimensiones finalmente se quedó en la Unidad Deportiva Panamericana. En la última edición cerró con más de 800.000 asistentes.

Puente de Juanchito

El puente que conecta a Cali con el municipio de Candelaria surgió como un paso de canoas y se convirtió en un símbolo de la rumba, por la canción del grupo Niche en al que lo nombras. También fue un símbolo de corrupción, pues en medio de retrasos y sobrecostos se entregó casi 10 años después de iniciar las obras.

Sede de la COP16

La ciudad fue sede de la COP16 de Biodiversidad entre octubre y noviembre de 2024. Según la alcaldía más de 1,1 millones de personas participaron en las actividades que se prepararon en cinco espacios de la capital vallecaucana.

Dos equipos

América de Cali se fundó el 13 de febrero de 1927 en el tradicional barrio Obrero de Cali, mientras que el Deportivo Cali fue creado el 23 de noviembre de 1912 por los hermanos Lalinde Caldas. En los primeros años, el Cali tenía un uniforme rojo, como el del Arsenal.