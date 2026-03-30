Así evolucionaron los piques ilegales en Cali

Las maniobras a alta velocidad en diferentes corredores viales reavivaron las alertas sobre los piques ilegales en la ciudad y su impacto en la seguridad vial. Foto: Redes sociales

La accidentalidad en Cali es un tema que preocupa, en el último mes, en un solo fin de semana hubo nueve muertes viales, así como dos jóvenes resultaron heridos en piques ilegales sobre el kilómetro 18. No se trata de un hecho aislado, los piques ya no solo se registran sobre esta carretera sino también en otras de la ciudad. A esto se suman advertencias de la Secretaría de Movilidad por el uso de redes sociales para coordinar y organizar los piques ilegales.

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