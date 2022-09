Declaran desierta convocatoria para construcción de granja de enegía solar en Cali

Agentes sindicales, periodistas y población civil habrían generado control social sobre la convocatoria por dudas en la experiencia técnica de la multinacional. Foto: Emcali

Empresas Municipales de Cali (Emcali) anunció que se declaró desierta la convocatoria pública para la construcción de una granja de energía solar, en el corregimiento de Mulaló, en el municipio de Yumbo, y que en un principio se había dicho que se haría en alianza con la compañía Klarzen.

“EMCALI ha decidido no ejecutar la etapa de suscripción del contrato de alianza estratégica y dar por terminada la convocatoria. Vamos a declararla desierta y no ejecutar la etapa de suscripción del contrato”, dice la carta enviada a Klarzen Green Technology INC S.A.S. E.S.P.

(Puede leer: Actos de violencia opacaron protesta en contra del acoso sexual en Medellín)

Esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar la transparencia, luego de que quejas ciudadanas ante la convocatoria, por lo cual, Empresas Municipales de Cali, se permitió realizar diferentes evaluaciones adicionales, donde se verían presentes diferentes partes de la compañía.

Según la compañía, la alianza no se concretó porque Klarzen no presentó todos los documentos requeridos, tras las evaluaciones adicionales que realizó y que estarían relacionadas con la experiencia técnica y las condiciones administrativas, por lo que Emcali anunció que establecerá un nuevo plan para realizar las obras.

(Puede leer: Hallan el cuerpo de mujer reportada desaparecida en Antioquia flotando en un río)

Desde el concejo, el cabildante Terry Hurtado pidió explicaciones de lo ocurrido. “Hace año y medio ampliamos el objeto social de Emcali para que desarrollara proyectos ambientales y se ha hecho poco, y ahora pasa esta situación, que es muy grave”, dijo a El País de Cali.

¿Qué es Klarzen?

Klarzen Green Technology es una multinacional que se dedica a desarrollar soluciones energéticas a través de la energía limpia y que cotiza en la bolsa de valores de Shanghaí desde el 2005. Tiene centros de investigación en Tel Aviv, Israel; relación de productos en Shanghái y distribución en Florida.

El proceso fue cuestionado por políticos y sindicatos, tras denuncias de que se estaría favoreciendo a la empresa para quedarse con el contrato.