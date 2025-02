La FLIP denuncia ataques cibernéticos contra medio de comunicación de Cali

La periodista María del Pilar Aguilar, directora de "Hoy Noticias", ha sido víctima de intimidaciones y ataques cibernéticos en varias ocasiones. Foto: Archivo Particular

Desde su casa en Cali, la periodista María del Pilar Aguilar transmitía diariamente el noticiero “Hoy Noticias” por todas sus redes sociales, hasta el pasado 6 de febrero. Luego de sufrir un ataque cibernético que dejó fuera del aire su canal de YouTube, la comunicadora decidió suspender sus contenidos informativos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado en el que rechazó lo que considera un atentado contra la libertad de prensa y contra el derecho de la ciudadanía a estar informada.

“La eliminación del canal de Hoy Noticias no solo implica la pérdida irreparable de su archivo periodístico, sino que también amenaza la sostenibilidad del medio, cuya financiación depende en gran parte de la monetización de sus videos”, explicó la FLIP en el comunicado.

En conversación con El Espectador, la periodista Aguilar comentó que ha sido víctima de hostigamientos con frecuencia y que ya se ha percatado de personas que aparecen frente a su casa y le toman fotos y videos mientras ella trabaja.

Además, Aguilar afirmó que ha presentado tres denuncias en la Fiscalía que han sido cerradas antes siquiera de comenzar las indagaciones preliminares. “Todas las denuncias me las archivan por falta de pruebas, pero eso no tiene sentido porque yo he aportado placas de carros y descripciones de personajes que realizan los seguimientos”, explicó.

Incluso, en una ocasión, un hombre irrumpió en su casa mientras ella no estaba. De acuerdo con el relato de los vecinos, el intruso llevaba puesto un chaleco de prensa que se quitó cuando salió, e iba armado con un arma blanca.

Gracias a las alertas de los vecinos, la periodista pudo identificar y seguir el carro en el que se movilizaba el intruso. Luego, y gracias al apoyo de otros colegas periodistas de Cali, logró que la Policía detuviera al sospechoso y que registrara el vehículo, en el que se encontró el puñal.

A pesar de las evidencias y los testimonios, la Policía dejó libre al sujeto y la Fiscalía archivó la investigación argumentando que la periodista no había proporcionado la información de contacto del denunciado. Para Aguilar, esa explicación es inaceptable porque ella no conoce al intruso, pero pudo percatarse de que, al llegar a la Fiscalía, el sospechoso intercambió saludos y abrazos con funcionarios judiciales.

Debido a las múltiples denuncias desatendidas, la FLIP instó a la Fiscalía a “adelantar una investigación célere y rigurosa” en la que se tengan en cuenta las pruebas recopiladas por la periodista, “las cuales pueden contribuir a acelerar el proceso y dimensionar el impacto de esta situación”.