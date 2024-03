Dilian Francisca Toro dio fecha para la inauguración del puente de Juanchito

Se espera que en junio se entregue toda la obra, con las 11 soluciones viales que se han planteado. Foto: Gobernación del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que ya se tiene una fecha para la entrega del puente Juanchito que conecta Cali con el municipio de Candelaria. “La idea es que podamos terminarlo absolutamente todo, con las 11 soluciones viales, más o menos en junio. Yo creo que antes, pero es mejor decir que en junio”, aseguró la mandataria.

Lea: Investigan daños ambientales en la bahía de Cartagena tras incendio en Contecar

Sumado a esto, Toro aseguró que el 21 de marzo sería entregada la calzada norte, en la cual en este momento se están terminando de asfaltar, así como se ultiman los últimos detalles de la doble vía.

Hace un mes, durante el primer Bloque Parlamentario del Valle, la mandataria había asegurado que no daría una fecha para la entrega del puente, ante las presiones desde el Congreso por las demoras. “Yo no lo voy a terminar hasta que no se termine y no voy a decir cuándo lo voy a terminar, entonces para qué vamos a fregar más. Déjenme tranquila, yo voy a vivir tranquila hasta que lo termine” respondió la mandataria a los representantes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) y Duvalier Sánchez (Partido Verde).

Le puede interesar: Por un rumor, casi linchan a una pareja en Medellín

Concejales y habitantes de la ciudad han protestado en más de una ocasión por las demoras en la entrega de la obra que ya lleva más de ocho años en construcción. Se esperaba que el puente fuera finalizado en diciembre del 2023, sin embargo, por la demolición de una dovela (placa del puente) y otros factores la entrega se volvió a retrasar.

Hay que recordar que el contrato para iniciar la obra se firmó en enero del 2015. El costo inicial era de $27.000 millones y su entrega estaba estipulada para abril del 2018, pero, por una serie de prórrogas y otras circunstancias, el costo de la obra subió a los $60.000 millones y las obras se extendieron por más de cinco años.

En diciembre del 2022, la gobernación del Valle le explicó a la asamblea departamental que los retrasos se debían a múltiples factores demoras en la adquisición de materiales, la temporada de lluvias, la pandemia y hasta el fallecimiento del maestro de obras que tenía la experticia en la construcción de puentes.