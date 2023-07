Dos carros bombas y hostigamientos hubo este fin se semana en el Valle y Cauca

El ataque a CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón fue uno de los que se registró en el Valle, en la noche del 29 de julio. Foto: Archivo particular

Una serie de ataques se han registrado este fin de semana en el Valle de Cauca y Cauca, que incluyen la explosión de dos carros bombas y de una granada en un CAI de la Policía, así como enfrentamientos en Dagua, que tienen atormentada a la población.

Lea: Atacaron con explosivo vivienda de comerciante en Neiva

Los primeros hechos se reportaron en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, donde en la madrugada del sábado 29 de julio explotaron dos carros bombas, en medio de enfrentamientos entre grupos armados. En Suárez, el vehículo estalló frente de la estación de Policía, lo que afectó la fachada de las viviendas aledañas.

Media hora más tardes, sobre las 4:00 a. m. se reportó la explosión de otro carro, esta vez una camioneta junto a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, donde tampoco se registraron personas afectadas, pero sí afectaciones en viviendas cercanas.

Le puede interesar: Entre lágrimas despidieron a líder indígena asesinado en Caldono

Por la noche, un ataque con una granada en el CAI en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el que murió “Negro”, un perro que habían adoptado los uniformados hace unos años. Según testigos, sujetos en una moto habrían lanzado el explosivo.

“Lastimosamente, sobre las 9:25 de la noche hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente, falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.

🚨Gracias a la oportuna reacción de la @PoliciaCali y las autoridades competentes, se logra mantener el orden público en el oriente de Cali.



Seguimos en territorio. pic.twitter.com/BOgNGAZAci — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) July 30, 2023

Sumado a esto, el funcionario aseguró que otra granada fue lanzada en el CAI del barrio Mojica, pero esta no alcanzó a explotar, por lo que reforzaron la seguridad en la ciudad. “A los criminales que quieren amedrentar nuestra fuerza pública, afectar a nuestros ciudadanos y causar terror en la ciudad, les informamos que doblaremos nuestras capacidades de prevención y reacción para identificarlos y judicializarlos”.

En Dagua lo que hay es miedo. En la noche del sábado, los habitantes del casco urbano del municipio reportaron ataques desde la parte alta de la montaña hacia la estación de Policía del municipio, por presuntamente miembros de las disidencias Jaime Martínez. En medio de los hostigamientos, quedaron atrapados en la sede de la Registraduría funcionarios y miembros de la Unidad Nacional de Protección, así como pobladores buscan este domingo formas de salir de la zona, debido a que continuaron los hostigamientos.

Nuevo hostigamiento se registró este domingo en el municipio de Dagua, Valle. Las ráfagas de fusil atemorizaron a la comunidad que permanece en tensión por el primer incidente registrado hace pocas horas, cuando dispararon contra la estación de Policía #VocesySonidos pic.twitter.com/TGxW7yzitk — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 30, 2023

Días antes, la alcaldesa Ana María Sanclemente denunció, en medios locales, que en el municipio aparecieron pancartas de las disidencias. “(Dejaron) una pancarta del GAOR (Grupo Armado Organizado Residual) Jaime Martínez en el corregimiento del Limonar, donde en semanas anteriores se había puesto una similar. Ya fue retirada por nuestra Fuerza Pública y esperamos adelantar un Consejo de Seguridad”.