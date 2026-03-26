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Las claves del reinicio de la elección de contralor en Cali

La elección ha tenido varias críticas, advertencias de la Procuraduría, tensiones políticas y antecedentes que ahora reviven al comenzar el proceso de cero. La presidenta del Concejo habla de lo que viene.

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Redacción Colombia
27 de marzo de 2026 - 01:20 a. m.
La decisión del Concejo implica abrir una nueva convocatoria y repetir fases clave del proceso, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad.
La decisión del Concejo implica abrir una nueva convocatoria y repetir fases clave del proceso, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad.
Foto: Concejo de Cali

El camino para elegir al contralor distrital de Cali para el periodo 2026-2029 volvió a empezar desde cero. Pese a que los candidatos estaban pendientes de la entrevista en la plenaria del Concejo, el último paso previo a la elección, la mesa directiva del Concejo decidió anular el proceso tras acoger observaciones de la Procuraduría, lo que ha reabierto el debate sobre la legalidad, la transparencia y los tiempos.

Según explicó la presidenta del Concejo, Daniella Plaza, “el punto de quiebre estuvo en una actuación preventiva del Ministerio...

Por Redacción Colombia

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