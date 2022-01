En Cali no exigirán carné de vacunación a trabajadores de bares y discotecas

El 12 de enero el Ministerio de Trabajo dio a conocer la nueva medida.

Luego de que el Ministerio de Trabajo dio a conocer nuevas medidas en las que se pide exigir el carné de vacunación a los empleados de lugares con asistencia masiva como bares, gastrobares, restaurantes, cines y discotecas, varios sectores han manifestado opiniones diferentes con respecto a las condiciones para sus trabajadores.

Uno de los sectores que se ha pronunciado es el de Asobares, quienes apoyan la nueva reglamentación, pero que al mismo tiempo, en el caso específico de Cali, también han indicado que no obligarán a los trabajadores ya vinculados a tener su carné de vacunación.

“No podemos obligar a los empleados que ya están laborando a vacunarse porque esto es una decisión personal, lo que vamos a hacer es que para el personal que vaya a ingresar nuevo en los establecimientos, en las exigencias cuando se le pida la hoja de vida, también se le pedirá que tenga su esquema completo de vacunación”, explicó Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle.

Lo que se tiene pensado con los trabajadores ya vinculados es darles el espacio para que puedan asistir a vacunarse. Pineda, también manifestó que aislarán a quienes presenten síntomas para evitar contagios dentro de las empresas e hizo un llamado a los clientes a portar su carné de vacunación.

Desde Asobares Colombia, aunque apoyan la decisión, señalan que la circular expedida por el Ministerio de Trabajo dejó varias dudas en los empresarios del sector. “¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes? ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o sanciones del mismo Ministerio por el incumplimiento de la medida en estos casos?”.

Por lo pronto, en la ciudad, se mantiene la controversia por los operativos para el control de aforos y de exigencia del carné por el que ya 24 establecimientos nocturnos han sido cerrados. Aunque el director de Asobares Cali dijo que “no hemos tenido ningún tipo de acompañamiento pedagógico por parte de la Alcaldía”, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Drangue, aseveró que sí se hicieron reuniones pedagógicas así como es irresponsable ampararse en el desconocimiento después de dos años de pandemia.