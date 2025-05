Video: Secretario de Movilidad de Cali persiguió a motociclista infractor

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, fue recientemente arrollado por un motociclista en un puesto de control, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Foto: Secretaría de Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los puestos de control de tránsito de Cali, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, quien recientemente fue atropellado por un infractor, se ha convertido en protagonista. Ahora, en nuevos hechos, el funcionario persiguió a un motociclista, que intentaba evadir el registro de los agentes.

Lea: Denuncian atropellos en demolición de casas en zona de riesgo en Medellín

El caso se registró el pasado martes 13 de mayo, en el sector de Pance, en el sur de Cali. En videos que se difundieron en redes sociales se ve a Orozco correr tras un motociclista al que alcanza y se le atraviesa para que no huya. “Amigo, es más fácil parar que arriesgar la vida de un guarda o de cualquier persona aquí en la calle”, dice luego de detener al conductor.

Según la Secretaría de Movilidad, cuando el motociclista llegó al puesto de control, no atendió la orden de pare, empujó a un agente de tránsito y siguió derecho, poniendo en riesgo a varios estudiantes que estaban en la zona, por lo que el secretario decidió irse detrás a perseguirlo. Sumado a esto, resaltaron que el sujeto no tenía SOAT, ni la revisión técnico-mecánica.

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, fue grabado en video persiguiendo a un motociclista en la vía a Pance, sur de Cali. Según la Secretaría de Movilidad, el motociclista tumbó a un agente de tránsito para evadir un puesto de control. #MañanasBLU pic.twitter.com/tn5nnkrKwe — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 15, 2025

Al respecto, Orozco señaló a El País de Cali que: “ese infractor que se estaba fugando, hizo caer a un agente. Lo tumbó. Por ende corro detrás del motociclista y cuando lo alcanzo, converso con él y le digo que es un irresponsable. Pero mi reacción es sobre todo porque había tumbado al agente”.

Le puede interesar: Capturan a funcionario de la SAE por excavación en propiedad incautada a narco

La reacción del secretario de Movilidad no ha sido bien tomada por varios sectores. Mientras que el personero de Cali, Gerardo Mendoza, señaló que investigarán si en este hecho hubo alguna actuación irregular, desde el Concejo de Cali han cuestionado si Orozco se estaría extralimitando en sus funciones.

“El secretario de Movilidad se sobreactúa en este tipo de funciones, además usurpa las mismas porque él no es ningún agente de tránsito para que salga detrás de una persona que comete una infracción. Tiene que buscar la forma de solucionar estas situaciones, hoy vemos un nuevo show”, dijo a Blu Radio la concejal Ana Erazo (Pacto Histórico).

Secretaría de Movilidad de Cali anunció que embargará cuentas o carros a infractores

Tras la serie de agresiones contra agentes de tránsito, que se han presentado en Cali, el secretario Orozco anunció que se comenzarán a embargar las cuentas o vehículos de los infractores que huyan de los puestos de control. “Si no es posible embargar el vehículo directamente, se actuará sobre cuentas bancarias, salarios u otros bienes a nombre del infractor”.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en lo que va del año se han registrado 34 agresiones, por lo que se tomarán una serie de medidas para garantizar la labor de los agentes de tránsito. “Respetar las normas no es un chiste, respetar la ciudad y las autoridades es un deber. No nos ganarán los vivos y los irresponsables. En esta ciudad, con esta Alcaldía, el respeto a la norma en la calle no se puede negar y se hace cumplir”, añadió Orozco.