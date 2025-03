Encapuchados quemaron bus del MÍO en Cali durante marchas: esto dijo el conductor

Las llamas dejaron completamente destruido el bus del MÍO en el sector de Univalle. Las autoridades investigan para identificar a los responsables y tomar acciones. Foto: Archivo Particular

Un grupo de encapuchados incendió un bus del sistema MÍO este martes 18 de marzo en la Carrera 100 con Calle 14, en el sur de Cali. El hecho ocurrió al mediodía, en medio de la jornada de manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro a favor de las reformas presentadas por su gobierno.

El conductor relató cómo se opuso inicialmente a bajar del vehículo para que no lo quemaran.. “Un aproximado de 20 encapuchados, con mechones y gasolina en la mano, me obligan a detener el vehículo con personas en la parte de atrás... ordenan descender el vehículo, hago caso omiso y ordeno a los usuarios no descender del vehículo pero la gente se estresó. Por la ventana les digo que por qué la ciudadanía tiene que pagar y un encapuchado me pone el revolver y me obliga a abrir las puertas” expresó el conductor.

Según el Cuerpo de Bomberos de Cali, informaron que al sitio se dirigió una máquina con cuatro unidades. “Nuestras unidades terminan labores de prevención y liquidación de puntos calientes, se entrega la escena con una pérdida total del vehículo a Policía Nacional, sin personas lesionadas”, mencionaron después.

El ataque se registró en el contexto de las marchas promovidas por el Gobierno nacional y centrales obreras tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Aunque la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, este acto de vandalismo generó preocupación.

La Policía hizo presencia en la zona para evitar nuevos disturbios. La Secretaría de Seguridad recomendó tomar rutas alternas, ya que la Carrera 100 permanece cerrada. Hasta el momento no se reportan heridos ni capturas, pero las autoridades analizan videos del hecho para identificar a los responsables.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó lo sucedido y afirmó en su cuenta de X: “Hoy, miles de caleños marcharon en paz, demostrando que el diálogo es el camino. Sin embargo, repudiamos el ataque al bus del MÍO; la violencia no tiene cabida en nuestra ciudad. Estamos trabajando con @SeguridadCali y @PoliciaCali para identificar a los responsables y tomar acciones”.