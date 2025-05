“Esto ha sido una muerte en vida”, dice mamá de niño secuestrado en Jamundí

La comunidad ha realizado plantones y marchas exigiendo la liberación de Lyan. Foto: Captura de pantalla

Hace más de dos semanas no se sabe del paradero de Lyan, de 11 años, quien fue secuestrado en su casa por hombres armados el pasado 3 de mayo, en la vereda El Potrerito, en Jamundí. Pese a que la Policía atribuyó el caso a las disidencias de las Farc y a que organizaciones sociales como la iglesia han estado hablando con el grupo armado, la liberación no se ha dado.

“Esto ha sido una muerte en vida porque es la pérdida de un hijo que no sé en qué condiciones está”, dijo Angie Bonilla, madre de Lyan, a Noticias RCN, quien añadió que el niño tiene una enfermedad respiratoria y le preocupa que en cualquier momento pueda sufrir una crisis pulmonar.

Sobre la enfermedad, Bonilla explicó que en 2022 Lyan tuvo una crisis. “Saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar. No me imagino que eso pase allá, no sé dónde lo tengan. Mi mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones y no se pueda hacer nada”.

Debido a la situación, Bonilla le pidió al presidente Gustavo Petro que la “mire con ojos de amor, con ojos de misericordia, que usted también es padre”, así como le envió un mensaje al menor de edad: “Ay, hijo de mi alma. Qué valiente eres, mi amor. Eres un niño muy valiente. Gracias, mi amor, por estar firme porque sé que tú lo vas a lograr”.

El secuestro de Lyan quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se a un grupo de sujetos armados y encapuchados ingresar a la vivienda e intimidar a las personas que se encontraban allí. Posteriormente sacaron a la fuerza al menor de edad y a la niñera, a la que horas más tarde liberaron en zona rural de Jamundí.

Desde el momento en que se registró el secuestro, habitantes de la vereda como compañeros del colegio de Lyan han realizado manifestaciones exigiendo su libertad. Por su parte, tanto la Policía como el alcalde de Cali han responsabilizado a las disidencias de las Farc que tienen presencia en el municipio.

Ante lo ocurrido, delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Cruz Roja y la Arquidiócesis de Cali han estado en diálogos con el grupo armado para intermediar en la liberación. Al respecto, la iglesia ha señalado que el niño se encuentra en buen estado y hay disposición para que se dé la liberación.