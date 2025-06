Exotic DJ dio nuevos detalles del tiroteo en motel en el que resultó herido

Exotic DJ estuvo hospitalizado en Cali y luego fue trasladado a Bogotá, donde se recupera. Foto: Archivo Particular

Se cumplen siete meses del ataque armado en el motel Rey de Corazones, en el sur de Cali, en medio de una fiesta privada, que dejó una persona muerta y dos heridos, entre los que estaba Daniel Alejandro Salinas, reconocido artísticamente como Exotic DJ. Tras varios meses en recuperación, el músico dio detalles de lo que ocurrió esa noche, así como habló de los avances en su recuperación.

El músico tuvo una conversación en vivo con su hermana Elizabeth Salinas, a través de sus redes sociales, en la que comenzó contando que el día del ataque sintió que la “energía estaba súper oscura” cuando inició su presentación, en el evento que se promocionó como el remate del concierto de Arcángel en Cali.

“Nadie bailaba (...) No se les subía la energía ni con la canción más pegada. Cuando fui a voltear a ver, se me paró un man ahí y ese fue el que me disparó. Después a una vieja también le cayeron tiros. Ese man estaba reloco”, indicó Salinas.

En el momento del ataque narró que sintió mucho dolor, lo que lo hizo desmayarse. “Seis quemonazos, pero acá (el abdomen) sentía que se me estaba derritiendo todo por dentro”. Su hermana añadió que al ser trasladado a un centro asistencial, el músico permaneció por 20 minutos en reanimación.

El artista recibió seis disparos, de los cuales cuatro fueron en el abdomen y dos en una pierna, por lo que asegura que estuvieron a punto de amputársela, debido a que una de las balas afectó la vena aorta y estaba perdiendo mucha sangre, pero por intermediación de una cirujana cercana a la familia, lograron impedir que la intervención fuera necesaria.

Sobre la recuperación, Exotic DJ explicó que ahora se siente mejor y más estable, y aunque aún no puede caminar, “voy poco a poco. Saben que esto fue difícil (…) No todo el mundo puede mental y físicamente sobrevivir a esto, pero ahí vamos".

Finalmente, explicó que por su recuperación ha estado alejado de su carrera, pero que espera volver, con una mejor seguridad para continuar con sus planes de internacionalización.