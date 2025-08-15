Festival Petronio Álvarez 2025: esta es la programación para 15 de agosto

Escucha este artículo
La casa grande del Pacífico abrió las puertas del Festival Petronio Álvarez en su tercer día. Su agenda está llena de cocinas tradicionales, música, conversatorios con maestros, artesanías y saberes ancestrales que enseñan el legado de esta cultura.
La riqueza cultural de uno de los festivales afro más grandes del país atraen a miles de turistas a Cali por las diversas actividades y productos que ofrece. Esta es la programación de los eventos para este viernes 15 de agosto.
Cocinas tradicionales
- 12:00 p.m. Demostrativo: El Fogón Vallecaucano
- 2:30 p.m. presentación musical: Fundación Artística y Cultural Mi Tierra Colombia
- 3:00 p.m. conversatorio: Cocina, memoria y territorio: saberes vivos de Puerto España y Miramar en la Bahía de Málaga
- 4:00 p.m. Demostrativo: Voces y platos: experiencias del territorio
- 4:45 p.m. Hipólito de Ciudad Limpia
- 5:20 p.m. presentación musical: Sonar del Río
Bebidas autóctonas, mecatos, dulces y refrescos
12:00 p.m. Demostrativo: El saber del Viche / Documental
2:20 p.m. presentación musical: Maritzas y Su Grupo Joricamba
3:00 p.m. Conversatorio: Asociatividad en el Viche (poblaciones - reparación)
4:00 p.m. Conversatorio: marcas, etiquetas como requisito legal e identidad del Viche
5:00 p.m. presentación musical: Grupo Renacer del Pacífico
Artesanías, luthería y estética del pacífico
2:00 p.m. conversatorio: cuerpo, estilo y memoria afro: desafíos y evolución de la moda afrocolombiana
3:00 p.m. conversatorio: tradición del tejido y la cestería
4:00 p.m. pasarela diurna Akoma - Karento
5:00 p.m. presentación musical: Grupo Aires de mi Tierra
6:00 p.m. Pasarela Estelar: básico pero nítido - Eugy Design Shuska - Esencia Negra
8:00 p.m. homenajes y agradecimientos: personajes ilustres del Pacífico, sabedores, artistas y demás
Caserío del Pacífico
1:00 p.m. ABC Música del Valle del Cauca
2:00 p.m. homenaje: Obra y trayectoria de Nidia Góngora
3:00 p.m. Artes en el Pacífico: experiencia literaria
4:00 p.m. comunicación y cultura en el Pacífico
5:00 p.m. Patrimonio Cultural: saberes del Viche
6:00 p.m. presentación de danza: compañía artística Caña Flecha
Tarima principal
Violines caucanos
- Cantoras de Manato
- Dejando Huellas
- Raíces
- Al son de Ararat
- Mokumba
Marimba y cantos tradicionales
- Camarón de Playa
- Agrupación Cultural Manglar
- Patacoré
- Grupo Cañaveral de Timbiquí
- Ruiseñores del Pacífico
- Ritmo del Este
- Agrupación Quilombo
- Agrupación Bogando
- Chirimía de clarinete
- Escuela de Artes Arnoldo de los Santos Palacios
- Son y Sabor
- Renacer Chirimía
- Agrupación musical Bambazú
- Samburuk Chirimía
Libre
- Fusión Manglares
- Caoba Pacific Music
- Cununo 2000
- Agrupación Musical Alma Folclórica
- Melanina Group
Invitado
- Homenaje a un Vallecaucano, Petronio Álvarez
- Banda Departamental. Marlyn Murillo, Heriberto Bonilla, Nando Hurtado y los Jugueritos