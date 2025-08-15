Festival Petronio Álvarez 2025: esta es la programación para 15 de agosto

En el festival participan 52 agrupaciones en las cinco modalidades que se premiam. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La casa grande del Pacífico abrió las puertas del Festival Petronio Álvarez en su tercer día. Su agenda está llena de cocinas tradicionales, música, conversatorios con maestros, artesanías y saberes ancestrales que enseñan el legado de esta cultura.

La riqueza cultural de uno de los festivales afro más grandes del país atraen a miles de turistas a Cali por las diversas actividades y productos que ofrece. Esta es la programación de los eventos para este viernes 15 de agosto.

Cocinas tradicionales

12:00 p.m. Demostrativo: El Fogón Vallecaucano

2:30 p.m. presentación musical: Fundación Artística y Cultural Mi Tierra Colombia

3:00 p.m. conversatorio: Cocina, memoria y territorio: saberes vivos de Puerto España y Miramar en la Bahía de Málaga

4:00 p.m. Demostrativo: Voces y platos: experiencias del territorio

4:45 p.m. Hipólito de Ciudad Limpia

5:20 p.m. presentación musical: Sonar del Río

Bebidas autóctonas, mecatos, dulces y refrescos

12:00 p.m. Demostrativo: El saber del Viche / Documental

2:20 p.m. presentación musical: Maritzas y Su Grupo Joricamba

3:00 p.m. Conversatorio: Asociatividad en el Viche (poblaciones - reparación)

4:00 p.m. Conversatorio: marcas, etiquetas como requisito legal e identidad del Viche

5:00 p.m. presentación musical: Grupo Renacer del Pacífico

Artesanías, luthería y estética del pacífico

2:00 p.m. conversatorio: cuerpo, estilo y memoria afro: desafíos y evolución de la moda afrocolombiana

3:00 p.m. conversatorio: tradición del tejido y la cestería

4:00 p.m. pasarela diurna Akoma - Karento

5:00 p.m. presentación musical: Grupo Aires de mi Tierra

6:00 p.m. Pasarela Estelar: básico pero nítido - Eugy Design Shuska - Esencia Negra

8:00 p.m. homenajes y agradecimientos: personajes ilustres del Pacífico, sabedores, artistas y demás

Caserío del Pacífico

1:00 p.m. ABC Música del Valle del Cauca

2:00 p.m. homenaje: Obra y trayectoria de Nidia Góngora

3:00 p.m. Artes en el Pacífico: experiencia literaria

4:00 p.m. comunicación y cultura en el Pacífico

5:00 p.m. Patrimonio Cultural: saberes del Viche

6:00 p.m. presentación de danza: compañía artística Caña Flecha

Tarima principal

Violines caucanos

Cantoras de Manato

Dejando Huellas

Raíces

Al son de Ararat

Mokumba

Marimba y cantos tradicionales

Camarón de Playa

Agrupación Cultural Manglar

Patacoré

Grupo Cañaveral de Timbiquí

Ruiseñores del Pacífico

Ritmo del Este

Agrupación Quilombo

Agrupación Bogando

Chirimía de clarinete

Escuela de Artes Arnoldo de los Santos Palacios

Son y Sabor

Renacer Chirimía

Agrupación musical Bambazú

Samburuk Chirimía

Libre

Fusión Manglares

Caoba Pacific Music

Cununo 2000

Agrupación Musical Alma Folclórica

Melanina Group

Invitado