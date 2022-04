Freddy Rincón: Conductor del MIO involucrado reveló detalles del accidente

El conductor del bus MIO señala que el semáforo de su carril estaba en verde cuando ocurrió el accidente. Foto: Captura de vídeo

A una intervención quirúrgica tendrá que ser sometido el conductor del bus alimentador del MIO que chocó contra la camioneta en la que se movilizaba Freddy Rincón, el pasado 11 de abril. Así lo anunció la Clínica ValleSalud, en donde permanece Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años, quien sufrió fracturas en la rodilla y tibia de la pierna izquierda, un trauma leve en la cabeza y en el parietal derecho.

“El paciente se encuentra en buenas condiciones generales de salud. Inicialmente, se evaluó su función neurológica por presentar trauma craneoencefálico; se realizó un TAC cerebral que descartó lesiones intracraneanas. Fue valorado por el servicio de neurocirugía con seguimiento neurológico satisfactorio”, informó Carlos Fernando López, director médico de la clínica ValleSalud.

Muñoz está a la espera de que su pierna se desinflame para poder ser intervenido quirúrgicamente. “Se realizó una reducción cerrada de la fractura para estabilizar y alinear los fragmentos óseos. Una vez se disminuya el edema de los tejidos, se procederá a realizar una osteosíntesis definitiva de la fractura”, explicó López.

Al centro médico llegó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que al conductor se le hizo una prueba de alcoholemia que dio negativa, así como aclaró que en el momento del accidente, a las 4:37 a.m., el bus no llevaba pasajeros, por lo que no hubo más heridos.

Hoy hemos visitado en una Clínica del Norte de la ciudad al Sr Jorge Eduardo Muñoz B conductor del vehículo del Mio que colisionó contra el carro donde se transportaba #FreddyRincon, gran atención por parte de las directivas y el personal de salud, franca recuperación pic.twitter.com/HewtxXh5XV — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 12, 2022

Al respecto, el conductor del MIO señaló a la emisora Tropicana que lleva siete meses trabajando para la empresa de transporte masivo, así como indicó que tiene esposa y una hija de seis años, mientras que dentro de sus propósitos personales está ser policía.

Sumado a esto, aseguró que se enteró de que en el otro vehículo iba Freddy Rincón solo hasta que llegó a la clínica y explicó que en el momento del accidente, “el semáforo estaba en verde, de hecho, yo había arrancado cuando el otro estaba en rojo, el anterior. Eso es quinta con 27, me parece (...) Fue con la presión del vehículo, en el impacto dentro del vehículo, allí fue donde se presenta la lesión”.

Sobre las demás personas que estuvieron involucradas en el accidente, el alcalde Ospina informó que tuvieron lesiones leves. Una de las mujeres se retiró por voluntad del sitio, mientras que la otra fue atendida en un centro asistencial en el que le hicieron una prueba de alcoholemia, que salió negativa.

Por su parte, Freddy Rincón sufrió un trauma craneoencefálico severo, por lo que tuvo que someterse a una cirugía que duró 2 horas y 45 minutos. En este momento permanece en una UCI de la clínica Imbanaco.