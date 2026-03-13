Tribunal vincula al bus del MIO con el accidente en el que murió Freddy Rincón

Foto de archivo: El exjugador falleció el 13 de abril de 2022, luego de permanecer en estado crítico por el siniestro vehicular que sufrió en la ciudad de Cali./ Instagram Freddy Rincón. Foto: Crédito: Instagram Freddy Rincón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Superior de Cali recovó parcialmente la decisión tomada en primera instancia (en donde la responsabilidad se le atribuía al vehículo que conducía Rincón) y determinó que el bus del sistema de transporte masivo MIO también tuvo responsabilidad en el accidente ocurrido la madrugada del 11 de abril de 2022.

El siniestro se registró en la intersección de la calle 5 con carrera 34, en el sur de Cali, cuando la camioneta en la que se movilizaba el exjugador colisionó con un bus del sistema masivo. Rincón resultó gravemente herido y falleció días después en un centro médico de la ciudad; un hecho que generó conmoción nacional por tratarse de una de las figuras más importantes del fútbol colombiano.

Los peritajes que modificaron la decisión

Tras revisar nuevamente el caso, la Sala Civil del Tribunal analizó peritajes técnicos y reconstrucciones del accidente, en los que se evidenció que el bus del sistema MIO se desplazaba a una velocidad superior a la permitida en esa intersección urbana. Según los informes evaluados durante el proceso, el vehículo de transporte público circulaba a una velocidad cercana al doble del límite permitido de 30 kilómetros por hora, lo que habría influido en la magnitud del impacto.

Lea: Guerra en Medio Oriente podría afectar llegada de insumos médicos al Valle

El abogado de la familia del exjugador, Felipe Hurtado, explicó: “El tribunal acepta varios de los fundamentos presentados en la apelación y decide condenar al conductor del bus por el homicidio que causó al señor Freddy Rincón”, señaló el jurista al referirse al caso.

La empresa operadora y la aseguradora entran al proceso

Con esta decisión, el Tribunal vinculó dentro del proceso civil a la empresa operadora del bus involucrado, Blanco y Negro Masivo S.A, así como a su aseguradora Seguros Comerciales Bolívar S.A., en el marco de las acciones relacionadas con la reparación de los daños reclamados por familiares del exfutbolista.

La demanda fue presentada por el hermano y dos sobrinas de Rincón, quienes solicitaron revisar las circunstancias del accidente tras considerar que el análisis inicial no había tenido en cuenta todos los factores del siniestro.

Le puede interesar: ‘Influencer’ que rifaba carros fue capturado en Necoclí; incautaron armas y efectivo

La sentencia establece que la aseguradora deberá responder por perjuicios a los demandantes dentro del proceso civil. Tendrá un plazo de quince días para pagar las indemnizaciones correspondientes por daño moral.