Fue dejado en libertad influenciador acusado de tráfico y fabricación de drogas

El instagramer y modelo de origen asiático, Rafael Kuang Li, fue dejado en libertad este viernes luego de haber sido señalado por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

El influenciador, también conocido como ‘El Chino’, fue capturado el martes, 30 de abril, en la carrera 28 con calle 38 en Palmira, Valle del Cauca.

El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle, explicó que durante el operativo hallaron en la residencia de Kuang, cuya imagen era utilizada para vender suplementos dietarios para deportistas de alto rendimiento, grandes cantidades de marihuana, cocaína rosada y pastillas de éxtasis, al igual que elementos para su fabricación.

Luego de ser capturado por la Policía, el instagramer fue puesto ante un juez de control de garantías que dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad del municipio.

Pese a que Kuang fue puesto en libertad a las pocas horas de ser detenido, seguirá vinculado al proceso de la Fiscalía.

“Yo era hace ya muchos años consumidor de sustancias y fue lo que me llevó a descarrilarme hace mucho tiempo y era una temporada que ya estaba superando”, le dijo Kuang a sus más de 142.000 seguidores.

El joven aseguró que en caso de que se decida que cometió un delito, lo pagará responsablemente.

“Yo no soy perfecto, pero realmente no soy un “criminal o delincuente” como me han hecho ver. ¿Venderle a quién? Si he cometido el delito y debo pagar por ello como una persona derecha, honesta y sincera lo haré”.

Actualización de la noticia. Con posterioridad a esta publicación, el señor RAFAEL KUANG LI, por interpuesto abogado, remitió a El Espectador una copia del Acta de Audiencia Formulación de Acusación del Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Palmira, en la que se resuelve:

“PRIMERO: PRECLUIR la presente investigación dentro del SPOA 765206000180 2019 00809, a favor de RAFAEL KUANG LI, Identificado con la cedula de ciudadanía XXXXXXXXXXX, por el delito de TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES - Art. 376-2 CP., con fundamento en el artículo 332-4 y 6 del CPP ante la atipicidad del hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO.- Como consecuencia está decisión hace tránsito a cosa juzgada, cesa la persecución penal en contra del procesado y se levantan cada una de las medidas cautelares que se le hayan impuesto al señor RAFAEL KUANG LI. TERCERO.- Se ordena la devolución de los EMP incautados al señor RAFAEL KUANG LI, como son nevera, licuadora, gramera y $300.000 m/cte, para efectivizar la entrega se autoriza a la señora Fiscal oficiar a la autoridad que tiene decomisados dichos elementos. CUARTO.- Una vez en firme esta decisión vayan las diligencias al archivo de la presente investigación. QUINTO.- La presente decisión se notifica en estrados. Procediéndole el recurso de apelación. Queda en firme”.