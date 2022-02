Gobernación del Valle lanzó alerta por estafas con citas para sacar el pasaporte

Citas falsas, una modalidad para estafar a las personas que quieren sacar o renovar su pasaporte. Imagen de referencia. Foto: Pixabay

La gobernación del Valle del Cauca denunció que se estaría configurando una nueva modalidad de estafa en el departamento, a través del cobro de las citas para sacar el pasaporte. De acuerdo con Camilo Murcia, secretario de convivencia y seguridad ciudadana, algunas personas están generando citas inexistentes y un código QR falso, lo que ha causado congestiones en los módulos de la Oficina de Pasaportes. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

“Me dijeron que si quería sacar el pasaporte rápido tenía que pagar $50.000, dejar el dinero con el recibo del primer pago y mi número de WhatsApp, que al otro día me mandaban la cita para que viniera directamente acá a las 7:30 a.m. Al presentar la copia de la cita resultó que era falsa”, relató una mujer, quien fue abordada a las afueras de la gobernación por personas que le ofrecieron agilizar el trámite.

Murcia también recordó que el agendamiento se puede realizar de forma gratuita y segura a través de la página de pasaportes de la gobernación. “Es importante tener paciencia, toda vez que en algunos días se han presentado hasta 9.000 solicitudes al tiempo, por lo que solo se generan las primeras 1.200″, explicó. La administración departamental también señaló que la plataforma está en proceso de reestructuración para evitar que colapse por el alto flujo de usuarios.

Esta modalidad de estafa también se ha presentado en otros departamentos, como Santander, donde algunas personas han llegado a pagar hasta $250.000 por agendar una cita y renovar su pasaporte. “Ante el aumento de denuncias por estafa, informamos que la cita para tramitar el pasaporte es gratis. Envío un mensaje a los usuarios para que no caigan en la trampa, y que no paguen a terceros por un servicio que no tiene costo”, dijo a Vanguardia Jessika Moreno, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander.