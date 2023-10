Habló el hincha del Cali agredido por no usar la camiseta del equipo en el estadio

Norman Sotelo ingresó a la tribuna sur del estadio Palmaseca. Foto: Captura de pantalla

Una camiseta fue la excusa de un grupo de inadaptados para herir y robar a un hincha del Deportivo Cali el pasado fin de semana en el estadio Palmaseca en el clásico con América. La víctima fue Norman Sotelo, quien decidió hablar luego de que se hicieron virales videos en los que se dijo que era un infiltrado de la barra del equipo contrario.

“Yo estaba en una reunión. De ahí salí para el estadio con un primo y me tocó entrar a la zona sur porque no había más boletas, ya estaba todo agotado. Entre solo y en el momento que me fui para el estadio no tuve tiempo de ponerme la camiseta del Cali y me fui con una camiseta verde normal”, comentó Sotelo.

🛑El hincha que fue a ver al Deportivo Cali en el clásico en Palmaseca, y casi no sale vivo. Hinchas agresores lo señalaron de “infiltrado”. 👉🏼 Pide ayuda para encontrar sus documentos. #TuDenunciaCali. #PolicíaCali @AsoDeporCali @Dranguet @PoliciaCali https://t.co/rDqcTP79bW pic.twitter.com/9U85S3kX6D — TUBARCO (@tubarconews) October 17, 2023

El hombre señala que ingresó al estadio y unos hinchas de la tribuna lo ficharon, debido a que la camiseta que llevaba no tenía los escudos del equipo. Lo acusaron de infiltrado del América, le quitaron la ropa para verificar que no tuviera tatuajes del otro equipo, le robaron el celular y hasta lo obligaron a cantar una de las canciones del Cali.

“Me pusieron a cantar una canción. La canté y todo, pero no me creyeron. Ahí fue cuando me quitaron el celular y me comenzaron a agredir y ya no tuve tiempo de nada más. Bajar y salir de ahí lo más rápido posible”, narra el seguidor del Cali.

Lo que sigue es lo que quedó grabado. Sotelo logra salir de la tribuna, sin camiseta, e intenta huir. En eso varios hombres con camisetas del Cali lo persiguen y lo agreden. “Yo alcancé a ver que me daban pata y puño, no alcancé a ver nada más, ya en las imágenes se ve que me lanzan puñaladas, pero gracias a dios no me logró impactar”.

Finalmente, Sotelo reflexiona sobre los hechos de violencia en el estadio, indica que le da miedo volver pensando que lo puedan agredir y hace un llamado a la comunidad para que le ayuden a recuperar los documentos, dado que no solo le robaron el celular, sino también la cédula y el pase de conducción.

“Este es un llamado a la tolerancia hasta donde ha llegado el fútbol colombiano y las hinchadas de los diferentes equipos, donde se perdió la empatía de disfrutar en familia y amigos. De ir a apoyar nuestros equipos sin violencia”, escribió Sotelo en sus redes sociales.

Tras registrarse la agresión, las autoridades no se han pronunciado al respecto.