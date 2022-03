Hombre asesinó a puñaladas a un perro en Pradera, Valle del Cauca

El perro de raza criolla tenía 16 años. Foto: Policía del Valle del Cauca

Hay indignación en Pradera, Valle del Cauca, luego de que un hombre de 30 años, asesinó a ‘Chávez’, un perro de 16 años, tras causarle seis heridas con arma blanca, lo que afectó sus pulmones y produjo una hemorragia mortal.

El hecho se registró en el barrio San Roque, donde los vecinos escucharon los llantos del perro y alertaron a una de las patrullas del sector, quienes capturaron en flagrancia a ‘Carlos Alberto’, el presunto responsable de la muerte del perro de raza criolla.

(Le puede interesar: Incautaron 15 tiburones pescados ilegalmente en el Pacífico nariñense)

“Chávez sufrió múltiples heridas con arma punzante, que según el parte médico le ocasionó la muerte. ́Chávez ́ desafortunadamente no pudo ser llevado a un centro médico veterinario porque no hubo en ese momento quien nos atendiera, ya que el hecho ocurrió en la mañana y no estaba abierto el servicio en el municipio a esa hora”, manifestó Sara Rodríguez, representante legal de la fundación Renacer Animal.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde un juez con función de control de garantías impuso medida intramural en centro carcelario y penitenciario.

(Lea: Encuentran a bebé recién nacido abandonado en baño del Sena en Huila)

La comunidad rechazo este hecho con velatón, en la que exigió que se haga justicia ante este nuevo caso de maltrato animal y que haya una pena ejemplar para acabar con estos hechos.

Marcha en contra del asesinato de ´Chávez´, un perro de 16 años, al que le causaron seis puñaladas que acabaron con su vida en Pradera, Valle del Cauca. pic.twitter.com/uqs5BjVZyT — Daniela Bueno (@DanielaBueno03) March 4, 2022

“Cabe resaltar que el departamento de Policía de Valle del Cauca, a través del grupo de policía ambiental y ecológica, ha desarrollado actividades de prevención y control al maltrato animal, mediante la ejecución de jornadas de bienestar animal en donde se han beneficiado más de 300 mascotas”, dijo por su parte el coronel Nelson Dabey Parrado Mora Comandante del Departamento de Policía Valle.