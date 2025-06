Indagan irregularidades en operativos de tránsito en Cali; movilidad responde

Los agentes de tránsito ubicaron la grúa en plena avenida Sexta Foto: Captura de pantalla

A las críticas que se le han venido haciendo al secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, por su participación en los operativos de tránsito en la ciudad, se suma una polémica que se generó este fin de semana por las acciones durante la toma nocturna de la avenida Sexta, lo que revive la discusión por la forma en que se están haciendo los operativos de movilidad en la ciudad. La Personería indicó que tiene abierta una indagación, mientras que la Secretaría contestó.

El más reciente hecho se registró el pasado sábado 21 de junio. Un grupo de agentes de tránsito atravesaron una grúa sobre la avenida para hacer el registro de los carros que a esa hora transitaba por la vía. La cuestión es que bloquearon completamente el paso con la grúa, lo que no solo generó inconformismos, sino además congestión vial.

Sobre los operativos de ese día, el secretario Orozco aseguró a El País de Cali que las tomas nocturnas, en las que los agentes de tránsito están acompañados de Policías, se hacen ante las quejas de la ciudadanía por la concentración de motociclistas y carros en cercanías a gastrobares, a lo que se suman problemas en la movilidad y exceso de ruido.

Pero esta acción no fue bien vista. Una de las primeras en cuestionar la acción de los agentes fue la concejal Ana Erazo (Pacto Histórico) quien resaltó que atravesar un vehículo para impedir el paso de otro no está dentro del marco legal, por lo que pidió a la Personería pronunciarse frente a la aplicación arbitraria del Código de Policía.

“Esta no es la primera vez que los operativos carecen de señalización y no cumplen los requisitos legales. Ya vamos en el punto de ver grúas atravesadas en plena vía, y aun así, la Personería de Cali guarda silencio. Además, ¿está enterado del número de derechos de petición represados en la Secretaría de Movilidad? ¿Y de la cantidad de tutelas en curso contra esta dependencia y contra el alcalde Eder? Porque pareciera que desde la Personería de Cali no se enteran de nada", añadió la cabildante.

En respuesta, la Personería señaló que desde mayo tiene abierta una indagación contra el secretario Orozco por las presuntas irregularidades en los operativos, que han denunciado conductores de la ciudad. “Esta instancia se encuentra en curso y bajo reserva legal, adelantada conforme a los principios del debido proceso, desarrollándose con rigurosidad jurídica y total transparencia”.

A la par, la alcaldía intentó bajarle el tono a la discusión. Sobre lo ocurrido, la Secretaría indicó que el cierre se hizo por unos minutos tras registrarse la agresión contra unos agentes, por parte de una persona en estado de embriaguez, que los embistió.

“Hay problemas de invasión al espacio público. Así que se operó sobre esta situación”, añadió Orozco, quien además afirmó que continuarán con los operativos en el norte de Cali, especialmente sobre la carrera 44 con tercera y sobre la carrera Sexta, donde se han registrado mayores quejas.