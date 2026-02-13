Investigarán a policías insultaron a madre e hijas que iban por el carril del MIO en Cali

La agresión se registró cuando las mujeres se movilizaban en una patineta eléctrica por el carril del MIO. Foto: Redes sociales

La Policía Metropolitana de Cali anunció una investigación contra los dos uniformados que, desde el interior de una patrulla, insultaron a una mujer y su hija, mientras se movilizaban en una patineta eléctrica por el carril del MIO.

En el video viralizado en redes sociales se ve a dos policías que persiguen a las mujeres que transitan por el carril exclusivo para los buses del sistema de transporte público. “Las llevamos al filo”, “Va asustada”, “Vea cómo tiembla”, dicen mientras conducen tras de ellas.

El hecho generó una ola de rechazo en redes sociales, donde ciudadanos calificaron el comportamiento de los uniformados como hostigamiento, abuso de autoridad y violencia contra las dos mujeres.

Investigación tras un hecho de agresión

Ante la indignación pública, la Policía Metropolitana de Cali anunció que abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se dieron los hechos, así como abrirá un proceso interno a los uniformados que aparecen en el video.

“Inmediatamente se conoció el contenido de la pieza audiovisual, se dispuso la intervención del equipo disciplinario de la unidad y contrainteligencia para determinar los responsables de estas actuaciones”, señaló la institución en comunicado.

La Policía explicó que se abrieron de oficio investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer la presunta actuación irregular de los funcionarios.

Cuestionamientos al uso de la autoridad

Más allá del anuncio institucional, el caso despertó cuestionamientos adicionales, puesto que los uniformados también se movilizaban por el carril exclusivo del MIO en el momento de la agresión, lo que fue señalado por ciudadanos como una contradicción frente al reproche contra las mujeres.

De comprobarse la falta, los policías implicados podrían enfrentar sanciones que va desde suspensiones hasta la separación definitiva de la institución.