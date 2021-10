Hace dos años desapareció en Cali Jonier Benito Segura Cortés. Desde el 15 de noviembre de 2019 la familia del joven de 28 años no ha tenido información sobre su paradero.

Ese día Jonier salió de su trabajo en Sonoco de Colombia, a las 6:30 de la tarde, en donde trabajaba como operario. De allí se dirigió a tomar unas cervezas con unos amigos cerca de su trabajo. La mujer que atiende el lugar le aseguró a su familia que Jonier le ayudó a cerrar el negocio y luego llegó un conocido de él, quien trabajaba como mecánico cerca de Sonoco.

También puede leer: Hace 21 años despareció Heivar Yesid Velasco Montano cuando viajaba a Caquetá

Desde la zona conocida como El Arbolito se dirigieron hasta Macondo, iban allí a tomar unas cervezas. Sin embargo, desde ese día su familia no ha tenido contacto con él. El hombre con el que iba aquel día es Juan Carlos Acuña, según cuenta su madre, ese día se fueron en el carro de ese hombre.

Al ver que Jonier Segura no aparecía le preguntaron a Juan sobre él, en una primera ocasión dijo que el joven estaba bastante tomado, y tiempo después afirmó que no supo si se subió al carro o no.

Le puede interesar: El Espectador lo ayuda en la búsqueda de un ser querido desaparecido

Jonier, quien desapareció a los 26 años, vivía solo en el barrio Alfonso López de Cali. Allí pagaba una habitación en arriendo. La última información que tuvo su familia sobre él manifestaba que había sido visto el día siguiente, es decir el 16 de noviembre, en frente del supermercado Inter, en el barrio donde vivía y que estaba en aparente estado de alicoramiento.

Sus familiares pusieron la denuncia, pero por el momento no han obtenido información que permita dar con el paradero de Jonier. El caso lo lleva la Fiscalía.