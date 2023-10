Joven se viralizó por evitar paso de motos en ciclo-carril: “No me voy a mover”

"Estoy aborrecido", fue la frase que llamó la atención de cientos de internautas que replicaron el video mostrando apoyo a la acción que realizó. Foto: andrestegedor44

Le podría interesar: Dos muertos y diez heridos dejo accidente de un bus que cayó a un abismo en Cesar

“Esta es la ciclovía, aquí no deben andar motos. El que quiera que se devuelva, no me voy a mover”, empieza diciendo Andrés Tegedor, usuario caleño de la red social Tiktok, plataforma en la que subió el video que generó cientos de comentarios por su acción en contra del mal uso de la vía designada para los ciclistas. “Estoy aborrecido. Ciclovía, nada de motos”.

Actualmente, la pieza audiovisual cuenta 293 mil “me gusta” y 2 millones de visualizaciones. El momento se viralizó tanto que ha tomado relevancia en otras redes sociales como X, donde los comentarios en apoyo del joven no tardaron en llegar.

“Ustedes le tiran la moto a uno encima, papi. Paramos el tráfico y que vengan los tombos entonces, háblenme”, asevera mientras le responde a uno de los motociclistas que esperan detrás de él a que despeje el camino. No contento con su propio testimonio mientras recorre la ciclorruta aprovecha para darle la palabra al copiloto que lo observa y le da la razón. “Háblales ahí, háblales ahí, solo ciclorruta”.

Más sobre Colombia Buscan al agresor que dejó al borde de la muerte a un conductor en el sur de Cali En un video quedó grabado cómo un joven, que se encontraba sobre el capó de un auto, golpea a un hombre y lo deja inconsciente en plena vía. Leer más Buscan al agresor que dejó al borde de la muerte a un conductor en el sur de Cali Se conocen detalles del asesinato del funcionario de la alcaldía de Barranquilla También se han conocido dos mensajes que los investigadores hallaron junto al cuerpo. Leer más Se conocen detalles del asesinato del funcionario de la alcaldía de Barranquilla

Amigo que hace respetar la ciclovía, lo quiero mucho; qué fastidio esa gente con moto que es más atravesada que quién sabe qué. Se ganan el pase en una rifa y todo el mundo tiene que mamarse la ineptitud que tienen 🙄 un abracito para el ami ❤️ pic.twitter.com/vpuVqmxCAg — Ángeles (@AngelesRS19) October 10, 2023

Multa por invasión a carril de ciclorruta en Cali

Transitar por la vía de uso exclusivo para ciclistas es ilegal y conlleva una multa. El monto por invadir el carril se dicta en el Código Nacional de Tránsito, específicamente el C14, que define un valor total de $522.900, misma multa que se aplica cuando se transita en jornada de Pico y Placa. Además, el vehículo se inmoviliza.

Otra sanción parecida, la C02, de estacionar en un sitio prohibido tiene el mismo monto y es aplicable de igualmente a motocicletas y automóviles.

La cicloinfraestructura obedece al Plan de Movilidad en Bicicleta que se aprobó en el Programa de Gobierno del 2017. Sin embargo, ciudadanos han manifestado su inconformidad por la falta de cumplimiento al construir nuevas rutas para los usuarios de este sistema de transporte.

Leer más: Joven se salvó de robo dos veces y de ser atropellado por camión en pleno atraco