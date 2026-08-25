La historia de Juan David, quien sobrevivió con su bebé bajo los escombros en Cali

Las Torres del Limonar en Cali quedaron gravemente afectadas tras el terremoto del 10 de agosto. Juan David sobrevivió al colapso junto a su hijo Salomón, de dos meses y medio. Foto: Redes Sociales

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Por más de 40 horas, Juan David Gómez estuvo bajo los escombros de lo que eran las Torres del Limonar. En medio del terremoto que se registró el pasado 10 de agosto, el hombre de 29 años intentó salir a correr con su hijo de dos meses, Salomón, pero quedó sepultado bajo la estructura. Consciente, con el bebé en brazos, solo sabía que su único propósito en las próximas horas era mantener al niño con vida.

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El hombre, que trabaja en el Parque Nacional Natural Las Hermosas, perdió toda la noción del tiempo. Alrededor de él y su hijo todo era polvo, oscuridad y concreto, por lo que se dedicó a gritar: “¡Auxilio, estoy con un bebé!“. Solo hasta el 12 de octubre los organismos de socorro lograron encontrarlos y sacarlos con vida.

Debajo de los escombros solo pensaba en Salomón

Juan David en una entrevista con El País de Cali contó que se encontraba en la primera planta del edificio cuando intentaba evacuar junto a su hijo. Mientras otras personas trataban de salir, la estructura cedió y ambos quedaron atrapados. “En un abrir y cerrar de ojos, tú estás debajo de los escombros. Todo se ve oscuro porque hay polvo, porque tienes encima fachadas”.

En su intento por mantener la calma, Juan David y la adrenalina que sentía en ese momento, obvió algo importante: dimensionar las heridas que le había provocado el colapso de la edificación.

En ese momento, resalta que lo que le pasaba a él parecía quedar en segundo plano: “no sentís dolor porque estás pensando en sobrevivir, en que tienes que salir”. Mientras tanto, los equipos de rescate afuera seguían buscando señales de vida entre los restos de las Torres del Limonar, de donde también fue rescatada Diana, una de las sobrevivientes que destacó entre las labores de rescate.

La tragedia no terminó al salir de los escombros

Aunque Juan David y su hijo lograron salir con vida de los escombros, su esposa, Valentina Vengas, de 39 años, y su hermano Juan Esteban murieron bajo los escombros. Fueron hallados seis días después del terremoto bajo los escombros.

“Es muy difícil reconstruir cuando todo se te cae encima. Literalmente, cuando todo se te cae encima, en un abrir y cerrar de ojos pierdes a tu esposa”, contó para El País. Pero en medio del duelo, Salomón se convirtió en una razón para continuar. El bebé es una esperanza que ahora quiere compartir con otras familias.

Convertir la solidaridad en una forma de ayudar

La solidaridad que Juan David recibió durante el rescate terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva decisión. En medio del duelo, anunció la creación de la Fundación Salomón Gómez Vanegas, para honrar la memoria de su pareja Valentina.

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La iniciativa pretende apoyar a niños y familias que necesiten ayuda. Juan David aseguró que ya están buscando a los primeros niños que podrían recibir acompañamiento, con lo que también busca superar su pérdida y devolver la ayuda que recibió cuando estaba bajo los escombros.

Mientras aprende a reconstruir su vida junto a Salomón, hay algo que tiene claro sobre su hijo: “va a ser un niño muy amado, muy cuidado. Ha sido de bendición para más personas y el recuerdo va a ser hermoso”.