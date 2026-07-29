La Arena USC de Cali: así es el recinto donde será la posesión presidencial

El recinto inaugurado en 2024 ha acogido conciertos y congresos de gran formato. Ahora será la sede de primera posesión presidencial realizada fuera de Bogotá. Foto: Universidad Santiago de Cali

La Arena USC fue concebida para albergar conciertos, congresos y espectáculos de gran formato. Ahora, menos de dos años después de su inauguración, será el escenario de un hecho sin precedentes: la primera posesión presidencial que se realizará fuera de Bogotá. El recinto de la Universidad Santiago de Cali recibirá el próximo 7 de agosto la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella, luego de que el Gobierno optara por trasladar el acto a la capital vallecaucana.

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