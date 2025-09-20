No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La historia detrás de la Calle del Sabor en Cali

La reorganización de la rumba en este sector de la ciudad no solo convirtió la zona en un nuevo espacio turístico, sino que además la revitalizó. Comerciantes que crearon Asocalle del Sabor hablan de los retos que enfrentan.

Gustavo Molina
20 de septiembre de 2025 - 03:01 p. m.
Cada viernes, entre las 5 p.m. y la 1 a.m., melómanos, bailadores y turistas se reúnen en la Calle del Sabor para disfrutar de la salsa.
Foto: @JCAMILORM

La Calle del Sabor, en el centro de Cali, se ha convertido en un epicentro para los amantes de la salsa. Allí, cada viernes, se reúnen hasta 7.000 personas para disfrutar de orquestas en vivo y DJs que arman la fiesta alrededor de un solo género. De día es una vía llena de vehículos, de noche es una pista de baile al aire libre.

“Desde hace muchos años, en Licores Arnober, una tienda en la calle 10 entre carreras tercera y cuarta, se venía desarrollando una tradición salsera en la cual melómanos, percusionistas y bailarines se reunían cada fin...

Por Gustavo Molina

