La historia detrás de la Calle del Sabor en Cali

Cada viernes, entre las 5 p.m. y la 1 a.m., melómanos, bailadores y turistas se reúnen en la Calle del Sabor para disfrutar de la salsa. Foto: @JCAMILORM

La Calle del Sabor, en el centro de Cali, se ha convertido en un epicentro para los amantes de la salsa. Allí, cada viernes, se reúnen hasta 7.000 personas para disfrutar de orquestas en vivo y DJs que arman la fiesta alrededor de un solo género. De día es una vía llena de vehículos, de noche es una pista de baile al aire libre.

“Desde hace muchos años, en Licores Arnober, una tienda en la calle 10 entre carreras tercera y cuarta, se venía desarrollando una tradición salsera en la cual melómanos, percusionistas y bailarines se reunían cada fin...