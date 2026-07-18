La vía que tiene en riesgo un humedal en el sur de Cali

El humedal Zanjón del Burro hace parte del área protegida de "la Reserva Ecológica Distrital Cuenca Media del Río Lili”. Foto: Alcaldía de Cali

La imagen impresiona: en el sur de Cali, en los límites entre las zonas urbana y rural, un rastro de árboles talados abre paso a una vía. El trazado aún no está terminado, pero un tramo ya empezó a pavimentarse.

Las obras se realizan dentro de un humedal, el Zanjón del Burro, un relicto boscoso de 44,82 hectáreas (dos veces el estadio Pascual Guerrero), que está dentro de la zona protegida de la cuenca media del río Lili, en el corregimiento La Buitrera, justo al lado del humedal La Babilla, pero también de un proyecto urbanístico que se ha...