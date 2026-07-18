Publicidad

Home

Colombia
Cali
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La vía que tiene en riesgo un humedal en el sur de Cali

Una orden urbanística no revisada a tiempo provocó un vacío legal que hoy tiene en riesgo al relicto boscoso Zanjón del Burro. Mientras la comunidad se organiza para defenderlo, las entidades involucradas se tiran la pelota sobre quién tiene la responsabilidad de tomar acciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
19 de julio de 2026 - 12:09 a. m.
El humedal Zanjón del Burro hace parte del área protegida de "la Reserva Ecológica Distrital Cuenca Media del Río Lili”.
El humedal Zanjón del Burro hace parte del área protegida de "la Reserva Ecológica Distrital Cuenca Media del Río Lili”.
Foto: Alcaldía de Cali

La imagen impresiona: en el sur de Cali, en los límites entre las zonas urbana y rural, un rastro de árboles talados abre paso a una vía. El trazado aún no está terminado, pero un tramo ya empezó a pavimentarse.

Las obras se realizan dentro de un humedal, el Zanjón del Burro, un relicto boscoso de 44,82 hectáreas (dos veces el estadio Pascual Guerrero), que está dentro de la zona protegida de la cuenca media del río Lili, en el corregimiento La Buitrera, justo al lado del humedal La Babilla, pero también de un proyecto urbanístico que se ha...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

Temas recomendados:

zanjón del burro

vía

humedal

Cali

protección

CVC

Dagma

PremiumEE

Pasoancho

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.